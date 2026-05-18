Η τελευταία πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνει «3+1 κλειδιά» τα οποία θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να «ξεκλειδώσουν» τις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Arabiya», η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να συμφωνήσει σε ένα μακροχρόνιο πάγωμα του πυρηνικού της προγράμματος, αλλά όχι στον πλήρη τερματισμό του.

Σύμφωνα με διαρροές που επικαλείται το αραβικό μέσο, το Ιράν ζητά μία «μακρά, πολλών σταδίων» εκεχειρία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Επιπλέον, η Τεχεράνη φέρεται να ζήτησε τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου της στη Ρωσία, αντί για τις ΗΠΑ, ενώ υπαναχωρεί από την αρχική της απαίτηση για καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, ζητώντας ως αντάλλαγμα οικονομικές διευκολύνσεις.

Η Τεχεράνη φέρεται να ζητά, επίσης, διεθνείς εγγυήσεις για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Στην ιρανική πρόταση γίνεται αναφορά στο σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Για την επίλυση τυχόν μελλοντικών διαφορών σχετικά με τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, η Τεχεράνη προτείνει την ενεργοποίηση ενός μεσολαβητικού ρόλου από το Πακιστάν και το Ομάν, επιθυμώντας παράλληλα να διαχωριστεί πλήρως το θέμα των Στενών, από τις ευρύτερες συνομιλίες για τα πυρηνικά.

تسريبات للعربية حول الورقة المعدلة:

. إيران تريد هدنة طويلة متعددة المراحل

. إيران تطلب فتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز

. إيران توافق على تجميد نووي طويل بدلا من تفكيك كامل

. نقل مشروط لليورانيوم المخصب لروسيا بدلا من أميركا

. إيران تتراجع عن طلب تعويضات

. إيران تطالب بتسهيلات… pic.twitter.com/I9Pq7rXyVv — العربية (@AlArabiya) May 18, 2026

Επισημαίνεται ότι την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε την Κυριακή (17/5) στις ΗΠΑ το Πακιστάν, με το Ισλαμαμπάντ να έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, είχε δηλώσει ότι «και το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν στείλει τα σχόλιά τους για την πρόσφατη ιρανική πρόταση».

Η διαδικασία των συνομιλιών με διαμεσολάβηση του Πακιστάν βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε.

Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν, σε αυτό το στάδιο, επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με κρατικά ιρανικά Μέσα.

Διαβάστε πιο κάτω σχετική ανάρτηση: