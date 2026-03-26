Τέσσερα σενάρια ευρείας στρατιωτικής κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios.

Tο Πεντάγωνο επεξεργάζεται σχέδια για ένα «τελικό χτύπημα» στη χώρα του Περσικού Κόλπου, τα οποία θα περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς, αλλά ακόμη και πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios.

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν αποφέρει μέχρι τώρα ουσιαστικά αποτελέσματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια επίδειξη ισχύος μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον ή να επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει την έκβαση της σύγκρουσης αυτής ως νίκη κατά του Ιράν.

Τα τέσσερα βασικά σενάρια για το «τελικό χτύπημα»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται συγκεκριμένες πηγές οι τέσσερις βασικές επιλογές που εξετάζονται για το «τελικό χτύπημα» των ΗΠΑ, είναι οι ακόλουθες:

1. Χερσαία εισβολή ή αποκλεισμός της νήσου Χαργκ, βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

2. Κατάληψη του νησιού Λαράκ, στρατηγικού σημείου ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, καθώς φιλοξενεί ραντάρ, οχυρώσεις και μέσα επίθεσης κατά εμπορικών πλοίων.

3. Έλεγχος του Αμπού Μούσα και δύο ακόμη μικρότερων νησίδων, που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

4. Αναχαίτιση ή κατάσχεση πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού του Ορμούζ.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Axios, ο αμερικανικός στρατός έχει εκπονήσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Βέβαια, μια τέτοια επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη και επικίνδυνη, γεγονός που καθιστά πιθανότερη την επιλογή εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών με στόχο την καταστροφή των εγκαταστάσεων και την αποτροπή πρόσβασης της Τεχεράνης στο πυρηνικό υλικό.

Ο Τραμπ συγκαλεί έκτακτο υπουργικό συμβούλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) καθώς συνεχίζονται οι εικασίες για συνομιλίες με το Ιράν.

Μεταξύ αυτών που θα παρευρεθούν είναι ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, που θα αναφερθεί μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ στον πόλεμο.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κάλεσε την ηγεσία του Ιράν «να σοβαρευτεί σύντομα», σημειώνοντας στην τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social:

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και παράξενοι. Μας ικετεύουν να κλείσουμε συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς εξετάζουν την πρότασή μας. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ, και δεν θα είναι ωραίο! Πρόεδρος DJT».

Tasnim: «Το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ»

Σε μία τελευταία εξέλιξη, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ότι το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συνομιλιών, η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Iran has formally delivered its response to a 15-point proposal from the United States through intermediaries overnight, an informed source told Tasnim News Agency on Thursday, adding that Tehran is now awaiting Washington’s reply. pic.twitter.com/aGKekpursF — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 26, 2026

Σύμφωνα με όσα αναφέρει λοιπόν, «το Ιράν απαιτεί τερματισμό των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει και αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς».

Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι «ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμα».

Πλέον, αναμένεται η απάντηση – αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την οποία όπως σημειώνεται αναμένει η Τεχεράνη.

