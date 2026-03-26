Τέσσερα σενάρια ευρείας στρατιωτικής κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios.
Tο Πεντάγωνο επεξεργάζεται σχέδια για ένα «τελικό χτύπημα» στη χώρα του Περσικού Κόλπου, τα οποία θα περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς, αλλά ακόμη και πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Axios.
Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν αποφέρει μέχρι τώρα ουσιαστικά αποτελέσματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια επίδειξη ισχύος μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον ή να επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει την έκβαση της σύγκρουσης αυτής ως νίκη κατά του Ιράν.
Τα τέσσερα βασικά σενάρια για το «τελικό χτύπημα»
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται συγκεκριμένες πηγές οι τέσσερις βασικές επιλογές που εξετάζονται για το «τελικό χτύπημα» των ΗΠΑ, είναι οι ακόλουθες:
1. Χερσαία εισβολή ή αποκλεισμός της νήσου Χαργκ, βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.
2. Κατάληψη του νησιού Λαράκ, στρατηγικού σημείου ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, καθώς φιλοξενεί ραντάρ, οχυρώσεις και μέσα επίθεσης κατά εμπορικών πλοίων.
3. Έλεγχος του Αμπού Μούσα και δύο ακόμη μικρότερων νησίδων, που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
4. Αναχαίτιση ή κατάσχεση πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού του Ορμούζ.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Axios, ο αμερικανικός στρατός έχει εκπονήσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.
Βέβαια, μια τέτοια επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη και επικίνδυνη, γεγονός που καθιστά πιθανότερη την επιλογή εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών με στόχο την καταστροφή των εγκαταστάσεων και την αποτροπή πρόσβασης της Τεχεράνης στο πυρηνικό υλικό.
Ο Τραμπ συγκαλεί έκτακτο υπουργικό συμβούλιο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) καθώς συνεχίζονται οι εικασίες για συνομιλίες με το Ιράν.
Μεταξύ αυτών που θα παρευρεθούν είναι ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, που θα αναφερθεί μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ στον πόλεμο.
Παράλληλα ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κάλεσε την ηγεσία του Ιράν «να σοβαρευτεί σύντομα», σημειώνοντας στην τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social:
«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και παράξενοι. Μας ικετεύουν να κλείσουμε συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα επιστροφής, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς εξετάζουν την πρότασή μας. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ, και δεν θα είναι ωραίο! Πρόεδρος DJT».
Tasnim: «Το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ»
Σε μία τελευταία εξέλιξη, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ότι το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.
Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συνομιλιών, η Τεχεράνη απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου.
Iran has formally delivered its response to a 15-point proposal from the United States through intermediaries overnight, an informed source told Tasnim News Agency on Thursday, adding that Tehran is now awaiting Washington’s reply. pic.twitter.com/aGKekpursF
— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 26, 2026
Σύμφωνα με όσα αναφέρει λοιπόν, «το Ιράν απαιτεί τερματισμό των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει και αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς».
Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι «ο έλεγχός του στα Στενά του Ορμούζ είναι φυσικό και νόμιμο δικαίωμα».
Πλέον, αναμένεται η απάντηση – αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την οποία όπως σημειώνεται αναμένει η Τεχεράνη.
Ρούτε: «Το Ιράν διαθέτει δυνατότητες που γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ»
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, απαντώντας στο αν ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί πλέον ζήτημα για το NATO, δήλωσε ότι η συμμαχία έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό την απειλή που συνιστά το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν για τους συμμάχους και τα συμφέροντά τους. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην αποδυνάμωση αυτών των δυνατοτήτων, τόσο των πυρηνικών όσο και των πυραυλικών.
Συμπλήρωσε ακόμη ότι το Ιράν διαθέτει ολοένα και πιο επικίνδυνες ικανότητες για τους συμμάχους, επισημαίνοντας πως τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ έχουν αναχαιτίσει με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε να ασκεί κριτική προς τις χώρες του ΝΑΤΟ σχετικά με την αντίδρασή τους στον πόλεμο στο Ιράν.
Το Ιράν λέει ότι έπληξε στρατηγικά κέντρα στο λιμάνι της Χάιφα
Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι από χθες το βράδυ έχει επιτεθεί με drones σε ευαίσθητα και στρατηγικά ισραηλινά κέντρα στο λιμάνι της Χάιφα.
Ο στρατός πρόσθεσε ότι έπληξε δεξαμενές καυσίμων που χρησιμοποιούνται από μαχητικά αεροσκάφη στη Χάιφα και ότι έπληξε ένα κέντρο κατασκευής και συντήρησης ισραηλινών πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο.
Iσραηλινός στρατός: Περισσότερα από 30 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες
Περισσότεροι από 30 μαχητές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων 10 μέλη της ελίτ «Δύναμης Ραντβάν» της τρομοκρατικής οργάνωσης, σκοτώθηκαν σε μια περιοχή του νότιου Λιβάνου κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον στρατό.
Ο στρατός αναφέρει ότι στρατεύματα που δραστηριοποιούνται υπό την 91η Περιφερειακή Μεραρχία «Γαλιλαία» σκότωσαν τα 30 μέλη με βομβαρδισμούς από άρματα μάχης, πυρά ελεύθερων σκοπευτών, επιθέσεις με drones και κατευθύνοντας αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή των επιχειρήσεών τους.
חוסלו יותר מ-30 מחבלים בקרבות פנים מול פנים ומהאוויר: תיעוד מפעילות אוגדה 91 בדרום לבנון
לכל הפרטים>>https://t.co/ng8tdQiwk8 pic.twitter.com/4aupuDtXKk
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 26, 2026
IDF: «Μαζί με τον διοικητή, σκοτώσαμε και τον επικεφαλής πληροφοριών του Ναυτικού των Φρουρών»
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν την ηγεσία του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή Αλιρεζά Τανγκσίρι, σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στην ιρανική πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η επιδρομή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Τανγκσίρι με ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.
⚓️🔴ELIMINATED: The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri, in a precise IDF strike in Bandar Abbas. pic.twitter.com/ubrIhNbLL2
— Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2026
Κατά το πλήγμα σκοτώθηκε επίσης ο επικεφαλής πληροφοριών του Ναυτικού των Φρουρών, Μπεχνάμ Ρεζαεΐ, ενώ δεν δόθηκαν άμεσα στη δημοσιότητα τα ονόματα άλλων ανώτατων στελεχών που φέρεται να έχασαν τη ζωή τους.
🔴Additionally, the IDF eliminated the Head of the IRGC Navy Intelligence Directorate, Behnam Rezaei.
Rezaei was responsible for intelligence collection on regional countries and led cooperation with various intelligence organizations. https://t.co/kOwOTB4iQT pic.twitter.com/PM5beFAdUr
— Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2026
Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι βρισκόταν στη θέση του επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης τα τελευταία οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τις IDF, ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ευθύνη για επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων, ενώ είχε διατυπώσει απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους διεθνώς.
IDF: «Έχουμε σκοτώσει 700 μέλη της Χεζμπολάχ»
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει 700 μέλη της λιβανικής Χεζμπολάχ από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις 2 Μαρτίου στον Λίβανο.
«Διενεργήσαμε αποφασιστικές επιχειρήσεις…για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Σε αυτό το στάδιο, μπορώ να σας δώσω έναν αριθμό γύρω στους 700 τρομοκράτες που εξουδετερώθηκαν», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι στη διάρκεια ενημέρωσης ξένων δημοσιογράφων.
Η ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο έχει στόχο να προστατεύσει τις «κοινότητες του βόρειου Ισραήλ», να «απομακρύνει επαρκώς την απειλή από τα σύνορα» και να «εξαρθρώσει τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ σε όλα τα επίπεδα», πρόσθεσε ο ίδιος.
Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ενεπλάκη στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ δύο ημέρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
Η σιιτική οργάνωση δεν ανακοινώνει ποτέ τον αριθμό των μαχητών της που χάνουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της λιβανικής κυβέρνησης, 1.094 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επανέναρξη της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων 121 παιδιά.
Τον Νοέμβριο του 2024, μια εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέποντας τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο τμήμα της χώρας.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε στις 24 Μαρτίου την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει μια ζώνη ασφαλείας που θα εκτείνεται σε βάθος μέχρι 30 χιλιομέτρων στον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιβάνι, ενώ οι πολίτες του βόρειου Ισραήλ δέχονται καθημερινά ομοβροντία ρουκετών και πυραύλων της Χεζμπολάχ.
Το Ισραήλ εκδίδει τακτικά εντολές εκκένωσης που έχουν εκτοπίσει προς το βορρά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζους που κατοικούν νοτίως του ποταμού Λιτάνι.
Ο IDF εξουδετερώνει μέλη της Χεζμπολάχ μέσα σε οικοδομή στο νότιο Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός εξουδετερώνει μέλη της Χεζμπολάχ μέσα σε οικοδομή στο νότιο Λίβανο.
ΗΑΕ: Σήμερα αναχαιτίστηκαν 15 πύραυλοι από το Ιράν
Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε σήμερα 15 βαλλιστικούς πυραύλους και 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.
Υπενθυμίζεται πως θραύσματα από έναν από τους πυραύλους που αναχαιτίστηκαν προκάλεσαν το θάνατο δύο ατόμων στο Αμπού Ντάμπι.
Υπ. Άμυνας Τουρκίας: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το Ιράκ
Την αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της απόφασης του ΝΑΤΟ για τερματισμό της αποστολής στη χώρα.
Η Άγκυρα παρουσιάζει την κίνηση ως μέρος της διεθνούς συνεργασίας και όχι ως μονομερή απόφαση. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, αναφέρει ότι «οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν να συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης και στη διατήρηση της σταθερότητας σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, στο πλαίσιο των διεθνών αποστολών και των διμερών σχέσεων. Με βάση τις εξελίξεις που σημειώθηκαν πρόσφατα στην περιοχή μας, αποφασίστηκε από τα όργανα του ΝΑΤΟ η απόσυρση της ‘Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ’».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η αποχώρηση του προσωπικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεών μας που υπηρετούσε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης που εκπονήθηκε από το ΝΑΤΟ, η χώρα μας παρείχε επίσης υποστήριξη στις δραστηριότητες αποχώρησης του προσωπικού των συμμαχικών χωρών».
