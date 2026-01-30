Πέρασαν 40 χρόνια από τον Ιανουάριο του 1986, όταν το διαστημικό λεωφορείο Challenger εξερράγη 73 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στις ΗΠΑ, με τους επτά αστροναύτες που επέβαιναν να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την τραγωδία σε ζωντανή μετάδοση

Στις 28 Ιανουαρίου 1986, όλα ήταν έτοιμα για την εκτόξευση του διαστημικού λεωφορείου Challenger από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ. Σε αυτό επέβαιναν επτά αστροναύτες, μεταξύ των οποίων και η Christa McAuliffe, η πρώτη δασκάλα που προοριζόταν να πετάξει στο διάστημα. 73 δευτερόλεπτα μετά το Challenger εξερράγη στον αέρα με εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν την τραγωδία ζωντανά από την τηλεόραση.

Η αιτία της τραγωδίας του Challenger – Η επισήμανση των μηχανικών για τον κίνδυνο από το κρύο

Η τεχνική αιτία εντοπίστηκε αμέσως. H αστοχία ενός O-ring σε έναν προωθητήρα στερεού καυσίμου, ο οποίος είχε καταστεί εύθραυστος λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών εκείνο το πρωί. Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε ένα πρόβλημα πιο σοβαρό από την απλή αστοχία του O-ring.

Αρκετοί μηχανικοί είχαν επισημάνει τους κινδύνους που συνδέονταν με το κρύο αλλά οι αμφιβολίες τους δεν ελήφθησαν υπόψη από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Οι πιέσεις της λειτουργίας και η συνήθεια να αναλαμβάνονται ρίσκα οδήγησαν στην υποτίμηση ενός γνωστού κινδύνου.

Ο μοιραίος διάλογος

«Μείον 15 δευτερόλεπτα. Έχουμε τον κύριο κινητήρα. Εκκίνηση σε 4, 3, 2, 1 και απογείωση. Απογείωση της 25ης αποστολής του διαστημικού λεωφορείου και έχει απομακρυνθεί από τον πύργο ελέγχου. Θα μειώσουμε την ισχύ στο 65% σε λίγο. Αύξηση ισχύος στον τρίτο κινητήρα, τώρα 4%. Αύξηση ισχύος 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα…»

Δείτε το βίντεο με τον μοιραίο διάλογο πριν από την καταστροφή