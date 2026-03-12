Το περασμένο Σάββατο (07/03) τρία αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, τύπου B-1 Lancer, ικανά να μεταφέρουν 24 πυραύλους προσγειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σήμερα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο στα οποία καταγράφονται τα προηγμένα B-1 Lancer σε αεροπορική βάση στη Βρετανία να γεμίζουν με βόμβες «bunker buster».

Οι εικόνες αυτές προμηνύουν ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για μια νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν.

Δείτε βίντεο με τους πυραύλους να φορτώνονται εντός των βομβαρδιστικών:

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει μόνο 40 τέτοια βομβαρδιστικά στον στόλο της, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων World Air Forces 2026 στο FlightGlobal.com.

Η απώλεια έστω και ενός από αυτά στον πόλεμο θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τις ΗΠΑ.

Τι είναι το βομβαρδιστικό B-1 Lancer

Αυτά τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη ζυγίζουν 86 τόνους και είναι τα ταχύτερα βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με ταχύτητες άνω των 900 μίλια/ώρα (1.448,4 χλμ./ώρα).

Με το παρατσούκλι «το Κόκαλο», τα B-1 διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ και GPS, κάνοντας αποτελεσματικότερη την προσβολή στόχων.

Δείτε βίντεο από το B-1 Lancer:

Ακόμη, διαθέτουν και ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολής, προειδοποιήσεις ραντάρ και σύστημα δολώματος για την προστασία τους από τους εχθρούς.

Ο στρατιωτικός αναλυτής και πρώην αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού, Τζάστιν Κραμπ, δήλωσε ότι το B1-Lancer είναι «ένα από τα σημαντικότερα βομβαρδιστικά στον κόσμο» και είναι ικανό να μεταφέρει μεγάλα φορτία βομβών για μεγάλες αποστάσεις, γρήγορα, εάν χρειαστεί.