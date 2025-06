Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλάμι δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, την Πέμπτη (12/6), ότι τα αντίποινα του Ιράν σε οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση θα είναι «πιο δυναμικά και καταστροφικά» από ό,τι σε προηγούμενες επιθέσεις.

Η Τεχεράνη ανέφερε νωρίτερα ότι είχε ειδοποιηθεί για πιθανή ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NBC , μετέδωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρόλο που οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη σχετικά με μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Το ρεπορτάζ ήρθε μετά από παρόμοια αναφορά του αμερικανικού δικτύου CBS ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί ότι το Ισραήλ είναι «απολύτως έτοιμο να εξαπολύσει επιχείρηση στο Ιράν».

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι το μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας και οι οικείοι τους στη Βαγδάτη πρόκειται να απομακρυνθούν από το Ιράκ λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας

Περαιτέρω ενημέρωση για το τι προκάλεσε την απόφαση για εκκένωση δεν υπήρξαν πέρα από την πληροφορία ότι την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να εξαπολύσει επιχείρηση στο Ιράν, όπως ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ συμβούλευσαν ορισμένους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την περιοχή και ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα σε ορισμένες αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ.

Η απόφαση έρχεται καθώς οι συνομιλίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντηθεί με αξιωματούχους του Ιράν για τον έκτο γύρο συνομιλιών την Κυριακή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο CBS.

Δείτε με ελληνικούς υπότιτλους τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαιώνει την μερική εκκένωση της πρεσβείας αλλά και την ένταση στην περιοχή, η οποία όπως λέει χαρακτηριστικά «μπορεί να γίνει ένα πολύ επικίνδυνο μέρος»:

Ένας αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC: «Αξιολογούμε συνεχώς την στάση του προσωπικού σε όλες τις πρεσβείες μας. Με βάση την τελευταία μας ανάλυση, αποφασίσαμε να μειώσουμε την αποστολή μας στο Ιράκ».

Ο Τραμπ μίλησε για το Ιράν σε μια εμφάνιση στο Κέντρο Κένεντι την Τετάρτη, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί είχαν συμβουλευτεί να εγκαταλείψουν την περιοχή «επειδή θα μπορούσε να είναι ένα επικίνδυνο μέρος και θα δούμε τι θα συμβεί».

