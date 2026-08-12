Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η βροχή σταμάτησε την άνοιξη και δεν επέστρεψε ποτέ. Από τη Γαλλία μέχρι την Τσεχία, η σοδειά του φετινού καλοκαιριού μαραίνεται – και εξαντλεί τα κεφάλαια βοήθειας που έχουν συσταθεί για μεμονωμένες καταστροφές, όχι για μια κρίση που επιστρέφει κάθε χρόνο. Η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τις περιόδους ξηρασίας τόσο συχνές στην Ευρώπη που η βοήθεια έχει γίνει και αυτή ρουτίνα: εθνικά πακέτα διάσωσης, συμπληρωμένα με χρήματα της ΕΕ. Σχεδόν όλα αυτά καλύπτουν ό,τι έχουν ήδη χάσει οι αγρότες – πολύ λίγα διατίθενται για την επιβίωση στην επόμενη κρίση.

Παρά τα χρήματα που ξοδεύει η ΕΕ στη γεωργία, τίποτα από αυτά δεν είναι εγγυημένο για τους αγρότες όταν χτυπήσει η ξηρασία. Κάθε διάσωση είναι αυτοσχέδια, αποφασίζεται μία προς μία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα μόνιμο ταμείο εκτός εάν οι πρωτεύουσες καταβάλουν περισσότερα, κάτι που καμία δεν έχει προσφερθεί να κάνει.

Στην Τσεχία, μόλις 32 χιλιοστά βροχής έπεσαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο – η πιο ξηρή άνοιξη εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Η ζέστη που ακολούθησε ώθησε τις θερμοκρασίες στους αγρούς πάνω από τους 50 βαθμούς Κελσίου. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χωράφια με καλαμπόκι δεν παράγουν τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή», δήλωσε ο Jan Doležal του αγροτικού λόμπι του Αγροτικού Επιμελητηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ελπίζει ότι η ΕΕ θα τον αποζημιώσει για τις ζημιές το φθινόπωρο.

Το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτός ο κύκλος – πρώτα η ζημιά, αργότερα η αποζημίωση, επανάληψη την επόμενη σεζόν είναι μία από τις διαφωνίες που διατρέχουν τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ένα σημείο ανάφλεξης είναι ένα μικρό ταμείο έκτακτης ανάγκης εντός του προϋπολογισμού μετά το 2028, που προορίζεται για την περίπτωση κατάρρευσης των αγορών – κατάρρευση τιμών, υπερπληθώρα φθηνών εισαγωγών, επιδημίες ασθενειών. Μπορεί να καλύψει τις ζημιές από καιρικά φαινόμενα, αλλά μόνο όταν η Επιτροπή αποφασίσει να το επιτρέψει, κατά περίπτωση. Οι περισσότερες κυβερνήσεις στη ζώνη ξηρασίας θέλουν οι κατεστραμμένες σοδειές να καταγράφονται ως τυπικό κριτήριο ενεργοποίησης του ταμείου.

Η απάντηση της Επιτροπής: κανένα ρεαλιστικό ποσό ευρώ δεν θα κάλυπτε τη ζημία.

«Ακόμα και τα 900 εκατομμύρια θα ισοδυναμούσαν με ψίχουλα», δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Ιούλιο ο Επίτροπος Γεωργίας Christophe Hansen. Ενώ αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει την πρόταση της Επιτροπής να διπλασιαστεί το τρέχον ποσό που προβλέπεται για την κρίση, σημείωσε ότι: «Αν πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα όσα ζητούν οι χώρες, θα ήταν εξωφρενικά χαμηλό».

Ξηρή ζώνη

Οι χάρτες ξηρασίας της ΕΕ δείχνουν ότι το χειρότερο μέρος της διασχίζει κατευθείαν τη μέση της ηπείρου.

Στην Ουγγαρία, όπου οι φετινές καλοκαιρινές συγκομιδές είναι 10 έως 20 τοις εκατό κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, το υπουργείο Γεωργίας δήλωσε ότι τα εργαλεία απλά δεν έχουν συμβαδίσει με την κλιματική αλλαγή. Η επείγουσα βοήθεια και η ασφάλιση χρειάζονται ανασυγκρότηση για μια θερμότερη Ευρώπη, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, με περισσότερα κονδύλια της ΕΕ, ώστε οι αγρότες να λάβουν βοήθεια «ταχύτερα και πιο προβλέψιμα».

Μαζί με έξι άλλες χώρες στην «ζώνη ξηρασίας», η Ουγγαρία υποστήριξε μια δήλωση τον Ιούνιο, που απαιτεί μια λίστα αλλαγών στο διάδοχο σχήμα του ταμείου έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι χώρες – Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία – θέλουν αυτό το ταμείο να καλύπτει τις ζημιές από καιρικές συνθήκες, να καταβάλλει αποζημίωση όταν ένας αγρότης χάνει το ένα πέμπτο της σοδειάς του και όχι το ένα τρίτο και να παρέχει τα χρήματα πριν από την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όπως έχουν τα πράγματα, έγραψαν, «η ανακούφιση έρχεται πολύ αργά».

Ο Επίτροπος Hansen θέλει τα χρήματα να διατεθούν για μακροπρόθεσμες λύσεις, αντί να καλύπτουν απλώς τις απώλειες των αγροτών. Οι ιδέες περιλαμβάνουν υποδομές άρδευσης και ύδρευσης για την άμβλυνση των ζημιών και μια ασφαλιστική ώθηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε τα άσχημα χρόνια να καλύπτονται από ασφάλιστρα και όχι από κεφάλαια έκτακτης ανάγκης. Όμως «δεν θα βρούμε ποτέ αρκετά χρήματα», είπε, «εκτός αν οι πλουσιότερες χώρες της ΕΕ διαθέσουν περισσότερα στον κοινό προϋπολογισμό του μπλοκ». Μέχρι στιγμής, αυτές οι χώρες πιέζουν για τη μείωση του ταμείου.

Διαχωρισμός στρατηγικής δαπανών

Δεν είναι όλες οι χώρες που πλήττονται από την ξηρασία υπέρ της ευκολότερης πρόσβασης σε μετρητά έκτακτης ανάγκης.

Στη Γαλλία, η ζέστη χτύπησε ακριβώς τη στιγμή που άνθιζε το καλαμπόκι και δεν σχηματίστηκε κανένας καρπός. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οι καλλιεργητές έκοβαν τα φυτά για ζωοτροφές. Η βιομηχανία αναμένει τη μικρότερη σοδειά καλαμποκιού εδώ και τουλάχιστον ένα τέταρτο του αιώνα – μειωμένη κατά 30% σε ένα μόνο έτος. Ωστόσο, το υπουργείο Γεωργίας της χώρας δήλωσε ότι τα χρήματα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να παραμείνουν αυτό που είναι: ένα εργαλείο για σοκ στην αγορά. Ο κλιματικός κίνδυνος, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ανήκει σε ειδικά μέσα όπως η επιδοτούμενη ασφάλιση καλλιεργειών.

Για τον Πολωνό υπουργό Γεωργίας, Stefan Krajewski, τα έκτακτα μετρητά και τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση του μακροπρόθεσμου κινδύνου είναι συμπληρωματικά. «Το ένα δεν πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως από το άλλο», είπε. Μεταξύ των αγροτικών ομάδων, η αντίδραση δεν αφορά τόσο την πρόληψη αυτή καθαυτή όσο τον τρόπο εφαρμογής της: Οι αγρότες υποχρεώνονται να υιοθετήσουν νέες πρακτικές, αντί να πληρώνονται για να τις υιοθετήσουν.

Στη Γερμανία, ο Ρήνος έχει κατέβει τόσο χαμηλά που τα φορτηγά πλοία πλέουν μισοφορτωμένα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς σιτηρών και ζωοτροφών. Ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αγροτών υποστηρίζει τη στροφή προς την πρόληψη και την προσαρμογή – αρκεί να συνοδεύεται από «επένδυση», δήλωσε η επικεφαλής Stefanie Sabet, «όχι από υποχρέωση».

Πηγή: POLITICO