Το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες έχει «πνιγεί» στο αίμα από τις αδιάκοπες διαδηλώσεις που έχουν σκοπό την πτώση του καθεστώτος.

Την ίδια ώρα που οι Ιρανοί πολίτες παλεύουν για να την αλλαγή του θεοκρατικού καθεστώτος, τα παιδιά Ιρανών Αξιωματούχων δεν σταματούν να επιδεικνύουν την χλιδάτη ζωή τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα παιδιά ανώτερων κληρικών, υπουργών και στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας εμφανίζονται να ζουν προστατευμένοι από τη βία. Διαμένουν είτε στο Ιράν, είτε και στο εξωτερικό και εκεί απολαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά τζετ, αυτοκίνητα και πάρτι, την στιγμή που η κοινωνία στη χώρα τους βυθίζεται στο σκοτάδι.

Τουλάχιστον 16.500 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Οι «aghazadeh»

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Daily Mail, τα «χρυσά παιδιά» της εξουσίας είναι γνωστά ως aghazadeh. Ο όρος αυτός περιγράφει τους απογόνους υψηλόβαθμων αξιωματούχων, που επωφελούνται από πολιτική επιρροή, διαφθορά και πλούτο που παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Λόγου χάριν, η σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο Ανασίντ Χοσεϊνί, η οποία λίγες ημέρες πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις εμφανίστηκε στα social media φορώντας κασμιρένιο παλτό υψηλής ραπτικής.

Η εικόνα της προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media. Σημειώνεται ότι η Χοσεϊνί είναι παντρεμένη με τον γιο Ιρανού πρώην πρέσβη στη Δανία.

Η ζωή στο εξωτερικό

Πολλά από τα «χρυσά παιδιά» ζουν πλέον μόνιμα στο εξωτερικό, όπως οι αδελφοί Μοχαμάντ Χοσεΐν και Χασάν Σαμχανί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Ντουμπάι και ελέγχουν διεθνή ναυτιλιακή αυτοκρατορία.

Ο πατέρας των δύο αδελφών είναι ο Αλί Σαμχανί, στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με Ιρανό πρώην υπουργό, περίπου 5.000 aghazadeh κατοικούν στις ΗΠΑ – τη χώρα που το ιρανικό καθεστώς αποκαλεί «Μεγάλο Σατανά».

Ακόμη, ο Σάσα Σομπχανί, γιος Ιρανού πρώην πρέσβη στη Βενεζουέλα προκαλεί πολλές αντιδράσεις, καθώς με εκατομμύρια ακολούθους στα social media έχει δημιουργήσει ένα προφίλ επιδεικνύοντας σούπερ γιοτ, ιδιωτικά τζετ και πολυτελή πάρτι με «ελαφρά» ντυμένες γυναίκες, συχνά προκαλώντας ανοιχτά τους επικριτές του.

Όσο, οι διαδηλωτές συλλαμβάνονται ή δέχονται βία, το χάσμα ανάμεσα στην εξουσία και την κοινωνία διευρύνεται επικίνδυνα.