Μια ραγδαία και πρωτοφανής αύξηση του πληθυσμού των χταποδιών στα βρετανικά ύδατα, η οποία αποδίδεται στις ασυνήθιστα θερμές θαλάσσιες συνθήκες, ανατρέπει τα δεδομένα για τον αλιευτικό κλάδο της χώρας.

Ενώ οι βρετανικές εξαγωγές χταποδιού εκτινάχθηκαν χάρη στη ζήτηση από τη Γαλλία και την Ισπανία, η θηρευτική τους δράση προκαλεί τεράστιες ζημιές στα αποθέματα καβουριών, αστακών και χτενιών.

Η κυβέρνηση, επιστήμονες και αλιείς συναντήθηκαν σε ειδικό συνέδριο για τη διαχείριση της νέας αυτής αλιευτικής πρόκλησης, την ώρα που οι επιστήμονες καταγράφουν τη μεγαλύτερη έξαρση του είδους στη νοτιοδυτική Βρετανία εδώ και 75 χρόνια.

Εκτόξευση εξαγωγών και αλιευμάτων

Η ξαφνική εμφάνιση τεράστιων ποσοτήτων χταποδιού στα βρετανικά ύδατα έχει δημιουργήσει μια νέα, δυναμική αλιευτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του φορέα του κλάδου Seafish:

Η αξία των βρετανικών εξαγωγών χταποδιού εκτινάχθηκε πέρυσι στα 12,8 εκατομμύρια λίρες , σημειώνοντας τεράστια αύξηση από τις μόλις 164.000 λίρες του προηγούμενου έτους.

Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από αγοραστές στη Γαλλία και την Ισπανία.

Οι ποσότητες χταποδιών που αλιεύθηκαν στη Βρετανία εκτοξεύτηκαν κατά σχεδόν 1.500% σε σχέση με το 2021, φτάνοντας τους περισσότερους από 3.700 μετρικούς τόνους, όταν ο ετήσιος μέσος όρος κυμαινόταν παλαιότερα γύρω στους 220 τόνους.

Απειλή για τα οστρακοειδή και απώλειες εκατομμυρίων

Παρά τα κέρδη από τις νέες ψαριές, η παρουσία του ταχέως αυξανόμενου αυτού αρπακτικού προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους παραδοσιακούς αλιείς.

Τα χταπόδια καταβροχθίζουν συστηματικά οστρακοειδή, τα οποία αποτελούν μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος για τον αλιευτικό στόλο της χώρας. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς ψαράδες ανέφεραν αρνητικές επιπτώσεις από τη θηρευτική δράση των χταποδιών σε καβούρια, αστακούς και χτένια.

Σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές αλιείας, οι ποσότητες των αλιευμάτων οστρακοειδών μειώθηκαν κατά 30% έως 50%, με τις συνολικές οικονομικές απώλειες για τους πληγέντες αλιείς να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια λίρες.

Κυβερνητικό συνέδριο και δηλώσεις φορέων

Απέναντι σε αυτή τη νέα κατάσταση, αλιείς, ρυθμιστικές αρχές και επιστήμονες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα σε συνέδριο που διοργάνωσε η βρετανική κυβέρνηση. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα συμβάλουν στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων για τη διαχείριση της αναδυόμενης αυτής αλιείας, μια πρόκληση που αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια η Ισπανία και η Αυστραλία.

Ο Μάικ Κοέν, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αλιευτικών Οργανώσεων, τόνισε:

«Η ξαφνική εμφάνιση αυτού του είδους, ταχέως αυξανόμενου, με μικρή διάρκεια ζωής και αρπακτικού στα βρετανικά ύδατα, ανατρέπει πολλά από όσα γνωρίζαμε και περιμέναμε για τα παράκτια οικοσυστήματά μας. Αυτά αποτελούν ταυτόχρονα απειλή και ευκαιρία για τους αλιείς, καθώς και μια τεράστια πρόκληση για τη διαχείριση της αλιείας».

Από την πλευρά της, η Ανιάλι Γκοσουάμι, επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος στο κυβερνητικό τμήμα περιβάλλοντος, σημείωσε ότι η αύξηση του πληθυσμού αποτελεί «μια τρανταχτή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το θαλάσσιο οικοσύστημά μας».

Τα αίτια του φαινομένου

Επιστήμονες που μελετούν το φαινόμενο αναφέρουν ότι η τρέχουσα ραγδαία έξαρση του πληθυσμού είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής Βρετανίας εδώ και τουλάχιστον 75 χρόνια. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί ενδείξεις για εκτεταμένη αναπαραγωγή του κοινού χταποδιού εντός των βρετανικών υδάτων.

Ως βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην πληθυσμιακή αυτή έκρηξη επισημαίνονται: