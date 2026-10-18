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Μέσα από δέκα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνεται το χάος που επικρατεί στην Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες.

Μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους έχουν ξεχυθεί στου δρόμους της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Αλβανίας και του Βελγίου με έναν μόνο σκοπό, ένα καλύτερο μέλλον, μια νέα οπτική.

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στο Παρίσι, κινητοποίησαν και άλλες χώρες να εξεγερθούν κατά των κυβερνήσεών τους. Η ακρίβεια, τα μειωμένα κονδύλια για την Παιδεία και το στεγαστικό έχουν «γονατίσει» τους πολίτες της Γηραιάς Ηπείρου από άκρη σε άκρη.

Ακολουθούν τα δέκα φωτογραφικά κλικς που φανερώνουν ότι η νέα γενιά έχει σκοπό να παραμείνει στους δρόμους για όσο χρειαστεί.

H Γαλλία «φλέγεται»

Διαδηλωτές τα έκαναν όλα «ρημαδιό» στο Παρίσι

Διαδηλωτής με πανό κατά του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν

Μαθητής με την γαλλική σημαία στην πλάτη του κοιτά κτήριο να καίγεται

Σε «πύρινο κλοιό» έχει μετατραπεί η Αλβανία

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους

Αστυνομική βία στα Τίρανα

Διαδηλωτής μπροστά από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Επεισόδια και στην Ιταλία

Φωτιά έβαλαν οι διαμαρτυρόμενοι στο Μιλάνο μπροστά από Καθεδρικό Ναό

Διαδηλωτής δέχθηκε βία από τις Αρχές στην Ιταλία

Σκηνές χάους στο Βέλγιο

Διαδηλωτές τρέχουν μακριά από τα δακρυγόνα

Η αστυνομία σέρνει διαδηλωτή

Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βιώνει ένα τεράστιο «κύμα» κοινωνικής δυσαρέσκειας, για την Παιδεία, την ακρίβεια και το στεγαστικό. Οι πρωτοφανείς εικόνες χάους, οι εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτήρια και οι εκατοντάδες συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι η Γηραιά Ήπειρος βυθίζεται σε μια βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση.

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