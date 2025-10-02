Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο «μπορούν να καταστρέφονται. Τελεία», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σήμερα στην Κοπεγχάγη, έπειτα από σειρά εισβολών drones τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρώπη.

Macron affirme que les drones violant l’espace aérien européen «peuvent être détruits»https://t.co/XOw0FTyxhI

par @Le_Figaro Mr Macron rêve de faire la guerre!!! Une nouvelle couleuvre pour nous faire oublier les 1000 milliards de dettes en 9 ans!!!Le Peuple va-t-il l‘avaler!??? — Edmasc (@edtwmasc) October 2, 2025

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καθαρό μήνυμα. Τα drones, που παραβιάζουν τα εδάφη μας, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κίνδυνο. Μπορούν να καταστρέφονται. Τελεία», τόνισε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους να οργανωθούν, σε «στενό συντονισμό» με το ΝΑΤΟ, για να «αυξήσουν την πίεση» επί του στόλου των πλοίων που επιτρέπει στη Ρωσία την λαθραία εξαγωγή στο πετρέλαιό της, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η πίεση επί του στόλου φάντασμα επειδή έτσι θα μειωθεί σαφώς η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της», δήλωσε κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη σύλληψη ενός ύποπτου πλοίου στα ανοικτά των γαλλικών αρχών και τους ελέγχους που έγιναν σ’ αυτό.

Inmiddels lijken ook twee bemanningsleden gearresteerd te zijn gearresteerd. Overigens heeft president Macron het over ‘ernstige overtredingen’, maar hij wil de connectie met de drones boven Denemarken niet bevestigen.https://t.co/Tj0BU7yZcd — Friso Dubbelboer (@FrisoDubbelboer) October 1, 2025

Ο Μακρόν πρότεινε «να εργασθούμε στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων», δηλαδή των χωρών που υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία, «σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ, για να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα σε πέρας μια τέτοια κοινή δράση».

Survol de drones au Danemark: “Nous devons coopérer entre nous pour protéger notre espace commun”, assure Emmanuel Macron pic.twitter.com/8gYM8XFhbg — BFMTV (@BFMTV) October 1, 2025

Τουσκ: «Έχουμε εμπλακεί σε νέου τύπου πόλεμο με τη Ρωσία»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε εξάλλου από την Κοπεγχάγη πως υπάρχουν καθημερινά προκλήσεις από τη Ρωσία στη θάλασσα της Βαλτικής, καθώς η Δύση έχει εμπλακεί σε ένα «νέο τύπο πολέμου» με τη Ρωσία.

«Έλαβα μήνυμα από τη Βαρσοβία, έχουμε τώρα άλλο ένα επεισόδια κοντά στο λιμάνι του Στσέτσιν … έχουμε νέα επεισόδια στην περιοχή μας, εννοώ στη θάλασσα της Βαλτικής, κάθε εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.