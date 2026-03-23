Ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου La Guardia στη Νέα Υόρκη.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

Το ηχητικό μετά την σύγκρουση στο αεροδρόμιο

Σύμφωνα με το Newsweek, το συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο φέρεται να προέρχεται από το LiveATC.net και καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά το συμβάν, περιλαμβάνει συνομιλίες μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου.

Σε ένα απόσπασμα, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να σχολιάζει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Άμεσα, άλλος συνάδελφός του, τού απαντά: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Η συνομιλία συνεχίζεται με μια προσπάθεια καθησυχασμού του δεύτερου ελεγκτή, καθώς ακούγεται η φράση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», του απαντά ο πρώτος σε μια προσπάθεια να τον καθησυχάσει.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport: “Stop Truck 1, stop!” “We were dealing with an emergency earlier and I messed up” pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Στο ίδιο ηχητικό καταγράφονται και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού της σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια για να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την έγκριση, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει επανειλημμένα εντολή να σταματήσει.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα», ακούγεται χαρακτηριστικά, λίγο πριν σημειωθεί η σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα.