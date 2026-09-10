Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχωρούν σε μια γιγαντιαία επενδυτική κίνηση ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην κατασκευή προηγμένων κέντρων δεδομένων συνολικής ισχύος περίπου ενός γιγαβάτ.

Η ιστορική αυτή συμφωνία ανακοινώθηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Με τη νέα αυτή δέσμευση, το αποτύπωμα του κράτους του Κόλπου στη γερμανική αγορά υπερδιπλασιάζεται, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 34 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν επενδυθεί συνολικά μέχρι σήμερα.

Η ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομία, με τον Υπουργό Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ, να υπογραμμίζει ότι οι πόροι αυτοί θα διοχετευθούν σε βιομηχανικούς κλάδους αιχμής, τεχνολογίες και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, θωρακίζοντας τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των δύο στρατηγικών εταίρων.