Τα εμβόλια κατά της Covid ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη στη Nότια Κορέα.

Συγκεκριμένα, οι Κορεάτες ερευνητές, δήλωσαν πως βρήκαν αποδείξεις ότι τα εμβόλια αύξησαν τον κίνδυνο εμφάνισης έξι τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του πνεύμονα, του μαστού και του προστάτη.

Ο κίνδυνος φαινόταν μεγαλύτερος για άτομα άνω των 65 ετών, έγραψαν σε ένα περιοδικό που ανήκει σε έναν έγκυρο επιστημονικό εκδότη.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biomarker Research , που ανήκει στην Springer Nature, η οποία εκδίδει μερικά από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο.

Συγγραφείς είναι Κορεάτες γιατροί ορθοπεδικής χειρουργικής και εντατικής θεραπείας, οι οποίοι ανέλυσαν τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 8,4 εκατομμυρίων ενηλίκων, μεταξύ του 2021 και 2023.

Οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες με βάση το εάν είχαν λάβει εμβόλιο κατά της Covid, συμπεριλαμβανομένου ενός ενισχυτικού εμβολίου.

Τα ποσοστά διάγνωσης καρκίνου συγκρίθηκαν στη συνέχεια με το καθεστώς εμβολιασμού για να προσδιοριστεί ο κίνδυνος ορισμένων μορφών καρκίνου, ένα χρόνο μετά τη λήψη του εμβολίου.

Κατέγραψαν ότι μετά από ένα χρόνο, όσοι είχαν κάνει τουλάχιστον ένα εμβόλιο κατά της Covid είχαν 35% αυξημένο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρκίνο του θυρεοειδούς και 34% κίνδυνο για καρκίνο του στομάχου.

Αυτός ο κίνδυνος αυξήθηκε σε 53% και 68% για τον καρκίνο του πνεύμονα και του προστάτη αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, οι καρκίνοι του μαστού και του παχέος εντέρου είχαν αυξημένο κίνδυνο 20% και 28% αντίστοιχα, ισχυρίστηκαν οι γιατροί.

Στο σχετικό άρθρο, ανέφεραν ότι «τα εμβόλια cDNA συσχετίστηκαν με αυξημένους κινδύνους καρκίνου του θυρεοειδούς, του στομάχου, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα και του προστάτη».

Τα εμβόλια mRNA, όπως αυτά που παρασκευάζονται από την Pfizer και την Moderna, «συνδέθηκαν με αυξημένους κινδύνους καρκίνου του θυρεοειδούς, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα και του μαστού», πρόσθεσαν οι συγγραφείς.

«Οι εμβολιασμένοι άνδρες ήταν πιο ευάλωτοι σε καρκίνους του στομάχου και του πνεύμονα, ενώ οι εμβολιασμένες γυναίκες ήταν πιο ευάλωτες σε καρκίνους του θυρεοειδούς και του παχέος εντέρου», τονίζουν ακόμα.