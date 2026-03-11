Σύνταξη – Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Όλα αρχίζουν να θυμίζουν πολύ το 2022. Εκείνη η χρονιά ζει στην ατιμία για τους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι θυμούνται τις επιπτώσεις της μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και – εξίσου οδυνηρά – το ενεργειακό σοκ και το σοκ των τιμών που ακολούθησαν. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν, οι φόβοι για την προσφορά σαρώνουν την ήπειρο και οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να δαπανήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα διάσωσης για νοικοκυριά και βιομηχανία.

Τώρα, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να έχουν αυξηθεί για άλλη μια φορά – λόγω ενός ακόμη πολέμου που βρίσκεται πέρα ​​από τον έλεγχο της Ευρώπης – οι ηγέτες αγωνίζονται να βρουν μια απάντηση. Η τιμή του βαρελιού πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν – εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 πραγματοποίησαν επείγουσα συνεδρίαση αργότερα την ίδια ημέρα και δήλωσαν ότι «είναι έτοιμοι» να «λάβουν τα απαραίτητα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης. Όμως δεν δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίασης, δήλωσε ότι οι υπουργοί της G7 δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε αυτή την κίνηση.

Ενώ οι πολιτικοί συζητούσαν, το Στενό του Ορμούζ, μια ζωτική ενεργειακή αρτηρία μέσω της οποίας μεταφέρεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστό λόγω των απειλών της Τεχεράνης για τη ναυτιλία. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις σε αρκετές χώρες του Κόλπου έχει επιβραδυνθεί ή σταματήσει, με τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους πυραύλους να στοχεύουν ενεργειακές υποδομές. Και αυτό γίνεται αισθητό. Σε όλη την Ευρώπη, οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων ήδη αυξάνονται. Η τιμή του φυσικού αερίου — η κύρια αιτία της κρίσης του 2022 — επίσης αυξάνεται, ξεπερνώντας τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα. Η τιμή αυτή δεν είναι ακόμη κοντά στα ιλιγγιώδη ύψη του 2022, αλλά είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έκτοτε. «Βλέπουμε τώρα μια περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες», προειδοποίησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα, σε ομιλία της προς τους πρέσβεις της ΕΕ, αναφέροντας τις επιπτώσεις στην ενέργεια, το εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά. «Και η διάχυση είναι ήδη πραγματικότητα σήμερα».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σε ένα πιο ήπιο σενάριο όπου η σύγκρουση θα περιοριστεί σε μερικές εβδομάδες, μπορεί κανείς να αναμένει ότι δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία». Ωστόσο, μια «πιο παρατεταμένη» κρίση, είπε, «μπορεί να καταλήξει σε ένα σημαντικό στασιμοπληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία», με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας να εξαπλώνονται στη συνέχεια σε ευρύτερο πληθωρισμό.

Μιλώντας σε στρατιωτική βάση στην Κύπρο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η αποκατάσταση της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ θα είναι «απαραίτητη για τη ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου». Για να το πετύχει αυτό, είπε ότι η Γαλλία θέλει να δημιουργήσει στρατιωτικές συνοδείες για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοια «το συντομότερο δυνατό». Ωστόσο, τέτοιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να υποχωρήσουν οι μάχες στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε.

Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 συναντώνται επειγόντως στο Παρίσι, επιβεβαίωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ένας Βρετανός αξιωματούχος. Το πιο σημαντικό ερώτημα για τους ηγέτες είναι ένα στο οποίο κανείς —εκτός ίσως από τον Ντόναλντ Τραμπ— δεν μπορεί να απαντήσει. Πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος; Μέχρι στιγμής, οι απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν μετριαστεί, σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές, από την παγκόσμια υπερπροσφορά πετρελαίου και την αναμενόμενη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τα επόμενα χρόνια.

Οι αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου χρειάζονται επίσης χρόνο για να επηρεάσουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών, δίνοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής λίγο χρόνο για να αντιδράσουν. Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας πρόκειται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα, με την αύξηση των τιμών της ενέργειας – και τις επιλογές για την τιθάσευσή της – να βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης.

Μια ανησυχία, δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος ενός εθνικού υπουργείου ενέργειας, είναι ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ έχουν εξαντληθεί σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα μετά τον κρύο χειμώνα του τρέχοντος έτους. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι έμποροι μπορούν να ωθηθούν να τα ξαναγεμίσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δήλωσαν – επιμένοντας ότι δεν υπάρχει «άμεση ανησυχία».

Θεωρητικά, η ΕΕ μπορεί να αναπτύξει αποθέματα, να οργανώσει κοινές αγορές έκτακτης ανάγκης και να επιβάλει ανώτατα όρια τιμών στο πλαίσιο των εξουσιών έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι χώρες δεν έχουν ακόμη ζητήσει αυτά τα μέτρα, προτιμώντας να περιμένουν και να δουν πώς θα επηρεαστούν οι τιμές και η προσφορά, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.

Όμως για το πετρέλαιο ειδικότερα, υπάρχουν ήδη φόβοι ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού βελτιωθούν – και όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο πιο απότομες θα αυξάνονται οι τιμές. «Βλέπουμε μεγάλης κλίμακας lockdown σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης, δυστυχώς, της Σαουδικής Αραβίας τώρα», δήλωσε ο Ajay Parmar, ειδικός σε θέματα πετρελαίου και διευθυντής στην εταιρεία πληροφοριών για την ενεργειακή αγορά ICIS. «Οι συνέπειες για την αγορά θα είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτές που παρατηρήθηκαν το 2022».

Ο Τραμπ – παρά τους φόβους της δικής του κυβέρνησής του για τις πολιτικές επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου – λέει στον κόσμο να το χωνέψει. «Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα μειωθούν ραγδαία όταν τελειώσει η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος, η ασφάλεια και η ειρήνη», δήλωσε στο Truth Social. «ΜΟΝΟ ΗΛΙΘΙΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ». Ο Τραμπ θα ισχυριζόταν αργότερα τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος είχε «σχεδόν» ολοκληρωθεί – οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου να πέσει πολύ κάτω από τα 100 δολάρια.

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανησυχούν για το κόστος ζωής και την αρνητική αντίδραση των ψηφοφόρων, έχοντας στο νου τους την αστάθεια των αγορών, αυτό δεν θα είναι και τόσο καθησυχαστικό.

Κανένας από αυτούς, μέχρι στιγμής, δεν έχει τολμήσει να επιρρίψει την ευθύνη για την κρίση στον Τράμπ. Ο υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Εντ Μίλιμπαντ – παρά το γεγονός ότι διαφωνεί με τον Τραμπ σε σχεδόν όλα τα θέματα ενεργειακής πολιτικής- φρόντισε να πει στους βουλευτές την περασμένη εβδομάδα ότι η αναταραχή στις αγορές ενέργειας ήταν αποτέλεσμα των «ιρανικών απειλών για το Στενό του Ορμούζ» – όχι της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ που προηγήθηκε αυτών.

Ένας από τους προκατόχους του, ο Εντ Ντέιβι, ο οποίος ήταν υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2015 και τώρα είναι ηγέτης του κεντρώου Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε μια υπόδειξη για το πού μπορεί να φτάσει η πολιτική συζήτηση για τον πόλεμο και τις συνέπειές του στην Ευρώπη. «Αυτός ο απερίσκεπτος και παράνομος πόλεμος θα έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πληρώνουν υψηλότερες τιμές στην αντλία και οι λογαριασμοί ενέργειας θα αυξηθούν», δήλωσε στο BBC τη Δευτέρα. Ο Ντέιβι πρόσθεσε: «Και όταν έρθουν να τους πληρώσουν θα λένε: “Λοιπόν, ποιος το προκάλεσε αυτό;” η απάντηση θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ».

