Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στον νυχτερινό ουρανό της Κορσικής, στη Γαλλία, προκαλώντας ενθουσιασμό και απορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έντονες κόκκινες φωτεινές γραμμές εμφανίστηκαν ψηλά πάνω από τα σύννεφα, σχηματίζοντας εντυπωσιακά μοτίβα που έμοιαζαν με τεράστια φωτεινά πλοκάμια.

Το φαινόμενο έγινε γρήγορα viral, καθώς πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι οι εικόνες αποτύπωναν ένα πραγματικό και απολύτως φυσικό φαινόμενο.

Τι είναι τα «Red Sprites»

Οι συγκεκριμένες φωτεινές εκκενώσεις είναι γνωστές ως Red Sprites και εμφανίζονται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, πάνω από ισχυρές καταιγίδες.

Πρόκειται για σπάνιες ηλεκτρικές εκκενώσεις που διαρκούν ελάχιστα και είναι δύσκολο να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι, γεγονός που κάνει κάθε καταγραφή τους ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Παρά την εξωπραγματική τους εμφάνιση, τα Red Sprites αποτελούν φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο και συνδέονται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα σε καταιγίδες.

Το εντυπωσιακό θέαμα πάνω από το Μοντεματζιόρε

Οι εικόνες καταγράφηκαν κοντά στο Μοντεματζιόρε, στην περιοχή του Καλβί, στη βορειοδυτική Κορσική.

Οι κόκκινες διακλαδώσεις απλώνονταν πάνω από τον οικισμό και τα σύννεφα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο εικόνα επιστημονικής φαντασίας παρά πραγματικό ουρανό.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ευρέως στην πλατφόρμα X, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από χρήστες που εξέφραζαν τον θαυμασμό τους για το σπάνιο θέαμα.

Το φαινόμενο, αν και εντυπωσιακό, είναι βραχύβιο και συχνά καταγράφεται μόνο χάρη σε φωτογραφικές μηχανές με κατάλληλες ρυθμίσεις, γι’ αυτό και τέτοιες εικόνες θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες.