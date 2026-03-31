Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακύρωσαν τις τελευταίες ημέρες τις βίζες παραμονής Ιρανών, αφήνοντας πολλούς αποκλεισμένους στο εξωτερικό.

Ιρανοί πολίτες που είναι κάτοικοι των ΗΑΕ, διαπίστωσαν ξαφνικά ότι οι βίζες τους είχαν ανακληθεί πριν επιστρέψουν στα ΗΑΕ, εμποδίζοντας την επανείσοδό τους.

Το μέτρο αφορά τόσο τους κατόχους τουριστικών όσο και μακροχρόνιων βίζων παραμονής, ενώ οι ανακοινώσεις δεν συνοδεύτηκαν από κάποια επίσημη εξήγηση από τις αρχές των Εμιράτων.

Ιρανοί πολίτες περιγράφουν ξαφνικές ακυρώσεις εν κινήσει: ένας Ιρανός, κάτοικος ΗΑΕ, που ταξίδευε με την οικογένειά του στην Ινδία, βρήκε τη διαμονή του ακυρωμένη κατά την επιστροφή, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του που δεν είναι Ιρανοί πολίτες μπορούσαν να επιστρέψουν. Άλλος κάτοχος «χρυσής» δεκαετούς βίζας είδε την παραμονή του να ανακαλείται ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ενώ ένας Ιρανός στο Λονδίνο με βίζα εργασίας ανακάλυψε πριν ταξιδέψει στο Ντουμπάι ότι η διαμονή του είχε ακυρωθεί.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΑΕ δεν έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση.

Κλιμάκωση περιφερειακών εντάσεων

Οι εξελίξεις συμβαίνουν σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων. Μετά από κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, πλήττοντας ιδιαίτερα τα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το Ιράν έχει εκτοξεύσει 393 βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους και 1.835 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 θανάτους και 171 τραυματισμούς, περιλαμβανομένων και Ιρανών υπηκόων.

Σε αντίδραση, οι αρχές των ΗΑΕ ανέστειλαν τη λειτουργία ιρανικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων, της Λέσχης Ιρανών, του παραρτήματος του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ και του τζαμιού Ιμάμ Χοσεΐν.

Τα κτίρια που συνδέονταν με αυτά εκκενώθηκαν, ενώ το προσωπικό των ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων δασκάλων και ιατρικού προσωπικού, είδε τις βίζες του να ανακαλούνται. Τουλάχιστον πέντε ιρανικά σχολεία έχουν κλείσει.

Παράλληλα, το προξενείο του Ιράν στο Ντουμπάι έχει αναγκαστεί να μειώσει το προσωπικό του στο ελάχιστο.

Σκληρές δηλώσεις ΗΑΕ

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν λάβει σκληρές θέσεις κατά του Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν χαρακτήρισε την Ισλαμική Δημοκρατία «τρομοκρατική», δηλώνοντας ότι τα ΗΑΕ δεν θα υποκύψουν σε «τρομοκρατικό εκβιασμό».

Ο πρόεδρος Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν αποκάλεσε το Ιράν «εχθρό» και προειδοποίησε ότι η χώρα «δεν είναι εύκολος στόχος».

Με πληροφορίες από: Iran International