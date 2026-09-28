Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν συζήτησε τις διμερείς σχέσεις κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε την Κυριακή στη χώρα του Κόλπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο WAM.

Αυτή η ανάρτηση του WAM είναι η πρώτη επιβεβαίωση εκ μέρους του Άμπου Ντάμπι για την επίσκεψη του Νετανιάχου.

«Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ καθώς και τα μέσα για την ενίσχυση και την ανάπτυξή τους» ανέφερε το πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Η Σιν Μπετ προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του «Καναλιού 12»

Στο Ισραήλ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ προσέφυγε απόψε στη δικαιοσύνη εναντίον ενός τηλεοπτικού καναλιού που μετέδωσε την Κυριακή την επίσκεψη του Νετανιάχου, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

«Απόψε, η Σιν Μπετ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στον επικεφαλής της στρατιωτικής λογοκρισίας, ζητώντας την άσκηση διώξεων εναντίον του Καναλιού 12 για σοβαρή παραβίαση της στρατιωτικής λογοκρισίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Την Κυριακή, το Κανάλι 12 και άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στην αιφνιδιαστική επίσκεψη του Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι. Τις προηγούμενες ημέρες η εφημερίδα Haaretz έγραψε ότι τα Εμιράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου, λίγο πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ότι η Χαμάς ετοίμαζε μια επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, όμως εκείνος δεν μοιράστηκε τις πληροφορίες αυτές με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέψευσε ότι έλαβε κάποια τέτοια προειδοποίηση. Σύμφωνα με ισραηλινά μμε, το ταξίδι του στα ΗΑΕ έγινε για να ζητήσει από τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ να διαψεύσει και αυτός ότι τον προειδοποίησε το 2023.

Η ανακοίνωση της επίσκεψης «έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του πρωθυπουργού, της συζύγου του και των μελών της αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχηγός της Μοσάντ» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, επειδή έγινε την ώρα που το πρωθυπουργικό αεροσκάφος βρισκόταν «εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου».

Η Μοσάντ καταδίκασε επίσης την ανακοίνωση.