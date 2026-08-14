Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «καταδίκασαν σθεναρά» χθες Παρασκευή την «εχθρική επίθεση» του Ιράν εναντίον δύο πλοίων συνδεόμενων με την εθνική εταιρεία πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ «καταδίκασαν σθεναρά και κατήγγειλαν την εχθρική ιρανική επίθεση η οποία στοχοποίησε δύο πλοία συνδεόμενα με την ADNOC καθώς διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ», κατά την οποία πάντως «δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός», ανέφερε σε αγανακτισμένο τόνο το ΥΠΕΞ των Εμιράτων σε ανακοίνωσή του.

Η επίθεση έγινε χθες Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, το WAM, το οποίο επικαλέστηκε την εταιρεία.