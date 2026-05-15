Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) εξέδωσαν μια ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωση, απορρίπτοντας «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί «ενεργής συμμετοχής» τους στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια της συνόδου των BRICS στην Ινδία, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του Αμπού Ντάμπι. Χαρακτήρισε τα ΗΑΕ «ενεργό εταίρο» στην επίθεση κατά της χώρας του, ενώ δήλωσε πως διαμήνυσε στους εκπροσώπους των Εμιράτων ότι η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ αδυνατούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Υποστήριξε, επίσης, ότι τα ΗΑΕ υφίστανται πλέον τις συνέπειες της φιλοξενίας αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφός τους.

Ο υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ, Χαλίφα μπιν Σαχίν αλ Μαράρ, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη για προσπάθεια δικαιολόγησης της δικής της επιθετικότητας.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ έκανε λόγο για πάνω από 3.000 επιθέσεις από το Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους, βλήματα πλεύσης (cruise) και drones.

Ο αλ Μαράρ τόνισε ότι η χώρα του δεν αναζητά την προστασία τρίτων και διαθέτει την ικανότητα να αποτρέψει κάθε εχθρική ενέργεια, επιφυλασσόμενη του δικαιώματος στην αυτοάμυνα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών εισήλθαν σε φάση ακραίας όξυνσης μετά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί. Έκτοτε, το Ιράν έχει απαντήσει με πλήγματα τόσο κατά του Ισραήλ, όσο και κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, κατηγορώντας τους ότι επιτρέπουν την εξαπόλυση επιθέσεων από το έδαφός τους.