Ένα ασυνήθιστο περιστατικό που σκόρπισε γέλιο σημειώθηκε στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, όταν ένα ζευγάρι κατσικιών αποφάσισε να εξερευνήσει την πόλη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο οργανισμός αστικών συγκοινωνιών TriMet δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram που καταγράφει τα δύο ζώα να ανεβαίνουν σε ένα λεωφορείο, λίγο πριν οι πόρτες κλείσουν. Ο οδηγός, διατηρώντας την ψυχραιμία του, άνοιξε αμέσως ξανά τις πόρτες, επιτρέποντας στα κατσίκια να αποβιβαστούν και να κατευθυνθούν προς ένα κοντινό εμπορικό κέντρο στη βορειοανατολική διασταύρωση, όπου και χάθηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

Η παρουσία των δύο περιπλανώμενων ζώων προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των περιοίκων, οι οποίοι κάλεσαν την άμεση δράση εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλειά τους.

Μία αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στους χειριστές της αστυνομίας ότι τα κατσίκια συχνάζουν έξω από γνωστό κατάστημα εστίασης στη διασταύρωση των οδών Division και 162nd, εκφράζοντας το φόβο μήπως παρασυρθούν από κάποιο διερχόμενο όχημα. Παρά την πρόθεσή της να τα συγκρατήσει, η αστυνομία τη συμβούλευσε να μην εκτεθεί σε κίνδυνο.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι τα συγκεκριμένα κατσίκια ήταν ήδη γνώριμα σε άλλους κατοίκους της γειτονιάς. Μία άλλη γυναίκα που κάλεσε το 911 δήλωσε ότι τα ζώα επισκέπτονταν συχνά τη βεράντα της για να φάνε την τροφή της γάτας της, διευκρινίζοντας ότι ανήκουν σε ένα γειτονικό σπίτι κοντά στα διαμερίσματά τους.

Η περιπέτεια των δύο τετράποδων φυγάδων έληξε μάλλον άδοξα για τις αρχές, αλλά νικηφόρα για τα ίδια τα ζώα. Μετά από ερωτήσεις του ειδησεογραφικού δικτύου OPB, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ, Mike Benner, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή και ερεύνησαν εξονυχιστικά για τον εντοπισμό των κατσικιών ή του ιδιοκτήτη τους, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν κανέναν από τους δύο.