Tα λείψανα ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να παραδώσει η Χαμάς στις 18h00 GMT (20:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ είπαν ότι τα λείψανα «βρέθηκαν πρόσφατα σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας» και θα παραδοθούν «σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 20:00 μ.μ.» ή 18:00 μ.μ. GMT.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου