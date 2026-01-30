Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για την αποστολή μιας «τεράστιας αρμάδας» στον Κόλπο, λίγες ημέρες μετά την στήριξή του στους Ιρανούς διαδηλωτές, το κίνημα των οποίων καταστάλθηκε με χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η αμερικανική δύναμη περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», με περισσότερα από 80 μαχητικά, τρία καταδρομικά εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk και ισχυρά αντιπυραυλικά συστήματα. Επιπλέον, ναρκαλιευτικά βρίσκονται στο Μπαχρέιν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, ενώ δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν από τις βάσεις Αλ Ουντέιντ (Κατάρ) και Αλ Ντάφρα (ΗΑΕ).

Τι επιδιώκει ο Τραμπ;

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή, εντούτοις έχει θέσει «κόκκινες γραμμές» προς την Τεχεράνη, απαιτώντας περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα, στις βαλλιστικές δυνατότητες και στη δράση του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» (Χούθι – Χεζμπολάχ).

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ μπορεί να επιλέξει στρατιωτική λύση, είτε με πλήγματα ακριβείας, είτε με περιορισμένο πόλεμο, στοχεύοντας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ράμπες πυραύλων και θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης και της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Σενάριο μαζικών πληγμάτων

Στο πιο ακραίο σενάριο, πλήγματα θα μπορούσαν να στοχεύσουν τους κορυφαίους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος, τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις κύριες στρατιωτικές βάσεις και το πυραυλικό πρόγραμμα, στοχεύοντας στην παράλυση της στρατιωτικής και διοικητικής ικανότητας του Ιράν.

Οι αναλυτές προειδοποιούν, όμως, ότι η επιχείρηση αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το καθεστώς παραμένει σταθερό και οι Φρουροί της Επανάστασης είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε στρατιωτικό πλήγμα.

Ιρανικά αντίποινα

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει 1.500-2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, βραχέος βεληνεκούς, πυραύλους κρουζ, αντιπλοϊκούς και ταχύπλοα για επιχειρήσεις στον Κόλπο. Επιπλέον, τα συντάγματα έχουν εξοπλιστεί με «1.000 στρατηγικούς δρόνους». Η Τεχεράνη θα αποφασίσει πώς και πότε θα απαντήσει, ανάλογα με το είδος και την ένταση τυχόν αμερικανικού πλήγματος.

Η ένταση στον Κόλπο παραμένει υψηλή, με τις κινήσεις των ΗΠΑ να σηματοδοτούν πιθανή κλιμάκωση και την περιοχή να παρακολουθείται στενά από διεθνείς αναλυτές.