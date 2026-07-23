Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι πλοιοκτήτες ανέστειλαν προσωρινά τις αφίξεις πλοίων στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων μετά την πρόσφατη αύξηση των ρωσικών επιθέσεων στα λιμάνια και την εμπορική ναυτιλία, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της χώρας.

Η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο της ικανότητάς της να εξάγει σιτηρά μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας λόγω ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drone, δήλωσαν έμποροι και αναλυτές στο Reuters.

«Από σήμερα, η είσοδος των πλοίων έχει ανασταλεί. Αυτή είναι μια απόφαση που έλαβαν οι πλοιοκτήτες. Η Ουκρανία, ως κράτος, δεν έχει επιβάλει περιορισμούς», δήλωσε την Τετάρτη η Interfax-Ukraine, επικαλούμενη τον Taras Vysotskyi.

Ο Vysotskyi πρόσθεσε ότι εναλλακτικές διαδρομές και υποδομές δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, σύμφωνα με το Interfax-Ukraine.

Η Ουκρανία εξάγει μεγάλο μέρος των σιτηρών της μέσω του ναυτιλιακού της διαδρόμου στη Μαύρη Θάλασσα από το 2023, μετά την απόσυρση της Ρωσίας από μια συμφωνία που είχε εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των αγροτικών εξαγωγών μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου το 2022.

Ωστόσο, οι ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια βαθέων υδάτων της Ουκρανίας και στα διεθνή πλοία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Οι μεσάζοντες είπαν ότι οι πλοιοκτήτες αρνούνται να εισέλθουν στα ουκρανικά λιμάνια λόγω των ολοένα αυξημένων ανησυχιών για τον κίνδυνο πολέμου, ενώ οι έμποροι έχουν σταματήσει τις αγορές.

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση σε πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στην Οδησσό την Κυριακή σκότωσε εννέα μέλη του πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία, και έναν Ουκρανό ναυτικό πιλότο, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η Ουκρανία ζητά επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Andrii Sybiha, είπε αργά την Τετάρτη ότι τουλάχιστον τρία πολιτικά φορτηγά πλοία δέχθηκαν επίθεση από τη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες.

«Σήμερα, μηδενικά πλοία πέρασαν από τον θαλάσσιο διάδρομο της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας – ακριβώς στην αιχμή της συγκομιδής. Αυτό είναι σκόπιμος οικονομικός και ανθρωπιστικός τρόμος», δήλωσε ο Sybiha σε ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει μια επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Δευτέρα.

Η Μόσχα λέει ότι χτυπά λιμενικές υποδομές και πλοία που υποστηρίζουν τον ουκρανικό στρατό.

Η Ουκρανία εντείνει επίσης τις επιθέσεις σε πλοία στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια διευρυνόμενη εκστρατεία με στόχο την απομόνωση της Ρωσίας και την υπονόμευση βασικών πηγών εσόδων της Μόσχας.

Την Τετάρτη, η Ρωσία εισήγαγε μια προσωρινή νυχτερινή απαγόρευση στις μετακινήσεις πλοίων μέσα και έξω από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, το μεγαλύτερο λιμάνι της σε όγκο που διαχειρίζεται έως και το ένα τρίτο των εξαγωγών σιτηρών της