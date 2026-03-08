Ο γιος του νεκρού θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – που θεωρείται διάδοχος του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν – κατέχει δύο πολυτελή διαμερίσματα με θέα την πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο, με τις Αρχές της χώρας να προειδοποιούν για «σοβαρό κενό ασφαλείας».

Συμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για ακίνητα στο Κένσινγκτον, στο δυτικό Λονδίνο, με εκτιμώμενη αξία άνω των 50 εκατομμυρίων λιρών.

Τα διαμερίσματα στον έκτο και έβδομο όροφο, που διαθέτουν και δωμάτια για υπηρέτες στο ισόγειο, βρίσκονται πολύ κοντά στο Παλάτι Κένσινγκτον, την επίσημη κατοικία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Ο Χαμενεΐ, 56 ετών, φέρεται να κατέχει τα δύο διαμερίσματα από το 2014, αλλά η ιδιοκτησία του αποκαλύφθηκε μόλις μετά από μια ετήσια έρευνα του ειδησεογραφικού καναλιού Bloomberg.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο Χαμενεΐ κατέχει 11 αρχοντικά στο Χάμπστεντ, στο βόρειο Λονδίνο, μέσω ενός προσώπου-μεσάζοντα και μιας εξωχώριας εταιρείας καταχωρημένης στο Νησί του Μαν.

Η έρευνα του Bloomberg αποκάλυψε επίσης ότι ο Χαμενεΐ έχει συσσωρεύσει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε όλο τον κόσμο αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.

Τα κεφάλαια για τις αγορές προήλθαν, σύμφωνα με την έρευνα, από το πρόγραμμα παρακάμψης κυρώσεων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου.

Οι αποκαλύψεις ότι ο Χαμενεΐ κατέχει δύο διαμερίσματα με θέα την πρεσβεία του Ισραήλ προκαλούν φόβους ότι τα διαμερίσματα μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία της διπλωματικής αποστολής.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που τέσσερις Ιρανοί συνελήφθησαν στο βόρειο Λονδίνο τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, με την υποψία κατασκοπείας.

Οι άνδρες, που είναι Ιρανοί ή διπλής υπηκοότητας Βρετανοί-Ιρανοί, φέρεται να παρακολουθούσαν εβραϊκές τοποθεσίες και άτομα.

Άλλοι έξι συνελήφθησαν στο Χάροου, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, για υποψία συνδρομής σε παράνομες ενέργειες.

Ένας ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι τα διαμερίσματα στο Κένσινγκτον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παρακολούθηση και φωτογράφιση προσωπικού και επισκεπτών της ισραηλινής πρεσβείας.

Επίσης η τοποθεσία αυτή θα επέτρεπε την καταγραφή ήχου από συνομιλίες στον κήπο της πρεσβείας, καθώς και παρακολούθηση των συνομιλιών από το εσωτερικό του κτηρίου.

Η εμβέλεια κάτω των 50 μέτρων θα επέτρεπε επίσης την παραβίαση των ασύρματων δικτύων της πρεσβείας για παρακολούθηση της διαδικτυακής κίνησης.

Τα δύο διαμερίσματα κοντά στην πρεσβεία και τα 11 άλλα στη Bishops Avenue του Χάμπστεντ, γνωστή ως Billionaire’s Row, μαζί αξίζουν περίπου 200 εκατομμύρια λίρες.

Τα περισσότερα θεωρείται ότι είναι κενά, ενώ αρκετά βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Τα διαμερίσματα του ανήκουν μέσω ενός αξιόπιστου μεσάζοντα, του Αλί Ανσάρι, Ιρανού ολιγάρχη και στενού οικογενειακού φίλου, σύμφωνα με το Bloomberg. Αγοράστηκαν το 2014 και το 2016 αντί 16,7 εκατομμυρίων λιρών και 19 εκατομμυρίων.

Ο Ανσάρι αγόρασε τα διαμερίσματα αμέσως μετά την αγορά των 11 ακινήτων στο Χάμπστεντ για τον Χαμενεΐ το 2013, συνολικής αξίας τότε 73 εκατομμυρίων.

Τα ακίνητα στο Χάμπστεντ αγοράστηκαν μέσω μιας εξωχώριας εταιρείας, της Birch Ventures Limited, καταχωρημένης στο Νησί του Μαν, της οποίας ο πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο Ανσάρι, σύμφωνα με τα έγγραφα του Κτηματολογίου και της εταιρείας.

Όλα τα 13 ακίνητα – συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Κένσινγκτον – έχουν δεσμευτεί από το Υπουργείο Οικονομικών από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, εμποδίζοντας την πώλησή τους.

Οι δεσμεύσεις επιβλήθηκαν μετά την επιβολή κυρώσεων στον Ανσάρι από το Υπουργείο Οικονομικών, που τον κατηγορεί ως «διεφθαρμένο τραπεζίτη» που χρηματοδοτούσε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.