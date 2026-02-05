Ένα ποντίκι εμφανίστηκε να τρέχει πίσω από την Κέμι Μπέιντενοχ την ώρα που η επικεφαλής των Συντηρητικών εξαπέλυε επίθεση κατά των Εργατικών, σε τηλεοπτική συνέντευξη για το σκάνδαλο Πίτερ Μάντελσον.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Μπέιντενοχ ζητούσε από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για τον διορισμό του λόρδου Μάντελσον ως πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Την είδηση ανέδειξε η συντηρητική εφημερίδα Daily Mail στον ιστότοπο της, κάνοντας ένα πολύ επιτυχημένο λογοπαίγνιο με τον επίσημο τίτλο του Κάτω Σώματος του Βρετανικού κοινοβουλίου που λέγεται “ House of Commons” (σ.σ. Βουλή των Κοινοτήτων), παραφράζοντας το σε “Mouse of Commons” – δηλαδή τα «ποντίκια των Κοινοτήτων».

Το τρωκτικό πετάχτηκε ξαφνικά από ένα τραπέζι πίσω της και έτρεξε στο πάτωμα, χωρίς η ίδια να φαίνεται ότι το αντιλήφθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ITV και στον Ρόμπερτ Πέστον την Τετάρτη.

Η Μπέιντενοχ δήλωσε ότι οι Εργατικοί «αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν», απαιτώντας από τον πρωθυπουργό να δημοσιοποιήσει εντός 48 ωρών όλα τα έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο ασφαλείας του λόρδου Μάντελσον.

Ο Στάρμερ είχε αρχικά επιχειρήσει να περιορίσει τη δημοσιοποίηση μέρους των φακέλων, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, μετά από εξέγερση βουλευτών των Εργατικών, υπό την πρώην αναπληρώτριά του Άντζελα Ρέινερ, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι δεν θα έχει τον τελικό λόγο για το τι θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ παραδέχθηκε ότι ο Στάρμερ γνώριζε πως ο λόρδος Μάντελσον είχε διατηρήσει τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν ακόμη και μετά την αποφυλάκισή του το 2009 για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων – μάλιστα είχε μείνει και στο σπίτι του την περίοδο που ο Μάντελσον ήταν υπουργός Επιχειρήσεων στην προηγούμενη κυβέρνηση των Εργατικών.

Ο Στάρμερ συνέχισε να υπερασπίζεται τον τότε πρεσβευτή ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενός μηνύματος γενεθλίων στο οποίο ο Μάντελσον αποκαλούσε τον Έπσταϊν «κολλητό του».

Υπό την πίεση βουλευτών που φοβούνταν «συγκάλυψη», ο πρωθυπουργός τελικά αποδέχθηκε ότι την απόφαση για τη δημοσιοποίηση θα λάβει η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου (ISC). Το βράδυ, οι βουλευτές ενέκριναν, μετά από πολύωρη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων, την αποστολή των εγγράφων στην Επιτροπή, αν και οι υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δημοσιοποιηθούν άμεσα.

Αρχικά, ο Στάρμερ ήθελε την τελική απόφαση για το τι μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα να την πάρει ο ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, σερ Κρις Γουόρμαλντ, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας ή προστασίας των διεθνών σχέσεων.

Ο πρωθυπουργός είχε διορίσει προσωπικά τον λόρδο Μάντελσον πρεσβευτή στις ΗΠΑ, πριν αναγκαστεί να τον απομακρύνει τον Σεπτέμβριο λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, που πέθανε το 2019. Ο Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το πλήρες εύρος της σχέσης τους όταν τον διόρισε, ωστόσο για πρώτη φορά παραδέχθηκε στη Βουλή ότι γνώριζε πως η σχέση τους συνεχιζόταν και μετά την αρχική καταδίκη του Έπσταϊν.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρωθεί μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων στις ΗΠΑ, γνωστών ως «φάκελοι Έπσταϊν». Η Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ δεν είχε αντιληφθεί «το βάθος και την έκταση» της σχέσης μέχρι τη δημοσιοποίηση emails που έδειχναν ότι ο Μάντελσον είχε ενθαρρύνει τον Έπσταϊν να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Παράλληλα, το περιστατικό με το ποντίκι έφερε ξανά στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα προσβολής από τρωκτικά στα ιστορικά κτίρια του Κοινοβουλίου. Βουλευτές, λόρδοι και εργαζόμενοι καταγγέλλουν εδώ και χρόνια ότι τα ποντίκια εμφανίζονται ακόμη και στις καντίνες ή τρέχουν πάνω στα γραφεία.

Το 2023, το κόστος απεντόμωσης και μυοκτονίας στο Κοινοβούλιο εκτινάχθηκε στις 136.000 λίρες, γεγονός που αναζωπύρωσε τις εκκλήσεις να αφεθούν γάτες στους χώρους του Γουεστμίνστερ, παρά την πολυετή αντίσταση των αρμοδίων.

Οι κοινοβουλευτικές αρχές έχουν επισημάνει ότι το συγκρότημα αποτελείται από δεκάδες κτίρια διαφορετικών εποχών, καλύπτει περίπου 258.000 τετραγωνικά μέτρα δίπλα στον Τάμεση και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε πληθυσμούς ζώων που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρουν, η καταπολέμηση των παρασίτων γίνεται από μόνιμο τεχνικό και εξειδικευμένους συμβούλους, σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα κανονιστικά πρότυπα.

