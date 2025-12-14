«Σ’ αγαπώ»: Η σύζυγος του Λευκορώσου Άλες Μπιαλιάτσκι (φωτό), από τους βραβευθέντες με το Νόμπελ Ειρήνης του 2022, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πρώτη κουβέντα που είπε στον σύζυγό της στο τηλέφωνο, λίγο μετά την αποφυλάκισή του.

«Σήμερα, έβλεπα το ρολόι μου κάθε λεπτό, κοίταζα το τηλέφωνό μου κάθε λεπτό για να μην χάσω αυτά τα νέα», είπε η Νατάλια Πίντσουκ από το Όσλο, όπου ζει τώρα, λίγο πριν πετάξει για το Βίλνιους για να συναντήσει το σύζυγό της, τον οποίο δεν έχει δει από τον Νοέμβριο του 2022.

«Επιτέλους έλαβα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στην απελευθέρωση των Λευκορώσων πολιτικών κρατουμένων», τόνισε, ευχαριστώντας τους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

#Belarus Ales Bialiatski is in Vilnius! Our @NobelPrize laureate is finally free and safe. pic.twitter.com/8hhOM334QH — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) December 13, 2025

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απελευθέρωσε χθες (13/12) 123 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του Μπιαλιάτσκι, και δεκάδων στελεχών της Λευκορωσικής αντιπολίτευσης, όπως την Μαρία Κολεσνίκοβα, έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών που είχε ο Λευκορώσος πρόεδρος με τον Τζον Κόουλ, απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να άρει τις κυρώσεις κατά του Λευκορωσικού καλίου, βασικό συστατικό λιπασμάτων.

«Τα πρώτα λόγια που του είπα ήταν ότι τον αγαπούσα, να τον φιλήσω, ότι χαιρόμουν που τον άκουσα», είπε η Πίντσουκ στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Ινστιτούτο Νόμπελ.

«Στην αρχή, άκουσα μια άλλη φωνή στο τηλέφωνο και αναρωτήθηκα αν, μετά από πέντε χρόνια, είχα ξεχάσει τον ήχο της φωνής του. Αλλά στην πραγματικότητα, ήταν κάποιος άλλος που μιλούσε και του έδωσε το τηλέφωνο», συνέχισε η ίδια χαμογελώντας.

Ο 63χρονος Μπιαλιάτσκι ίδρυσε το 1996 την Viasna («Άνοιξη»), την κορυφαία οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και της οποίας ηγήθηκε για πολλά χρόνια. Του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης από κοινού με τη ΜΚΟ Memorial (Ρωσία) και το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών (Ουκρανία) το 2022, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ