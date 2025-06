Δραματικές είναι πλέον οι εξελίξεις μετά τη σφοδρή αμερικανική επίθεση και τον ανηλεή βομβαρδισμό των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν τα ξημερώματα της Κυριακής (22/6), αλλά και το διάγγελμα που ακολούθησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για το χτύπημα.

Οι δυνάμεις του Ιράν ανταπάντησαν με την εκτόξευση δεκάδων βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πόλεων του Ισραήλ και συγκεκριμένα του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών

Την ίδια στιγμή ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε ως εξωφρενική την αμερικανική επίθεση υπογραμμίζοντας ότι τα γεγονότα αυτά θα έχουν αιώνιες συνέπειες.

Τα Stealth B-2 είναι τα μοναδικά αμερικανικά αεροσκάφη που φέρουν τις θηριώδεις βόμβες GBU-57, οι οποίες θεωρείται ότι μπορούν να πλήξουν υπόγειες εγκαταστάσεις όπως το ιρανικό εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό. Ωστόσο ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτούνταν πολλαπλά χτυπήματα, σύμφωνα με αναλύσεις για τις «απόρθητες» εγκαταστάσεις του Ιράν κάτω τη Γη.

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει την Πέμπτη ότι θα λάβει την τελική του απόφαση εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού συγκροτήματος στην Ισφαχάν, ως απάντηση σε μπαράζ ιρανικών πυραύλων και drones που εκτοξεύθηκαν προς το ισραηλινό έδαφος.

Το βράδυ της Παρασκευής, οκτώ αεροσκάφη KC-135 Stratotanker — τα οποία χρησιμοποιούνται για εναέριο ανεφοδιασμό και μεταφορά βαρέος εξοπλισμού — εμφανίστηκαν σε ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων να απογειώνονται από την αεροπορική βάση Altus στην Οκλαχόμα.

NITRO61 FLT (KC-135s) departed Altus AFB, OK joining with MYTEE21 FLT (B-2s) from Whiteman AFB, MO. pic.twitter.com/WhJfVhmg2S

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) June 21, 2025