«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πιο σημαντικά από δεκάδες ατομικές βόμβες», δήλωσε σύμβουλος του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπογραμμίζοντας έτσι τη ζωτική σημασία του θαλάσσιου διαύλου.

«Αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός θα προστατευθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μοχσέν Ρεζάε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «κλείνουν» τα Στενά του Ορμούζ

Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» από τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή».

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επιθετική ενέργεια μετά από το κλείσιμο του Ορμούζ θα πυροδοτήσει μια «σκληρή απάντηση», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι θα στοχοποιήσουν εκ νέου τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα»

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου κυπριακής σημαίας στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα καθώς οι Αμερικάνοι εξαπέλυσαν νέα πυρά σε βάρος τους μετά το περιστατικό.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Παράλληλα, σημειώνεται πως οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο το βράδυ η CENTCOM σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, σημείωσε το Διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και πρόσθεσε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του Ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Το κυπριακό πλοίο που δέχθηκε επίθεση από το Ιράν

Το Διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

«Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο», σημείωσε στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM.

Το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επλήγη από ιρανικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ το εγκατέλειψε λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.