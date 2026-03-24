Τα Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί σε ένα τεράστιο «πλωτό πάρκινγκ».

Σε βίντεο που καταγράφηκε από αεροπλάνο, φαίνοντα δεκάδες πλοία με χιλιάδες ανθρώπους ως πλήρωμα να αναμένουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην εμπόλεμη ζώνη, ώστε να καταφέρουν να την διασχίσουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο κίνδυνος όμως κρίνεται σοβαρός στα αποκλεισμένα, από τους Φρουρούς της Επανάστασης, Στενά του Ορμούζ. Η απαγόρευση διέλευσης από τους Ιρανούς πλήττει την παγκόσμια οικονομία και δημιουργεί ανασφάλεια στο κομμάτι της τροφοδοσίας ενέργειας και εμπορευμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από 120 πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς LNG βρίσκονται ακινητοποιημένα στο σημείο.