Ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε πως «τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για όλους , εκτός από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους».

Σε συνέντευξή του στο Al-Araby Al-Jadeed, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μεταξύ άλλων μίλησε για το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για την υγεία του νέου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Η δηλωσή του για τα Στενά του Ορμούζ έγινε, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ έχει καλέσει την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να αποστείλουν πολεμικά πλοία για την προστασία της ναυσιπλοΐας μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου.

«Είναι ζωντανός και ετοιμοπόλεμος»

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ , σύμφωνα με τον Αμπάς Αραγτσί, «είναι ζωντανός και ετοιμοπόλεμος» και «η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση, διαχειρίζεται πλήρως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, διευκρίνισε πως θα ήταν ανεπανόρθωτο λάθος η κατάληψη του νησιού Χαργκ.

