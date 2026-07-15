Oι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα.

Η απόφαση αυτή, που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, έρχεται ως άμεση απάντηση στη νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν χθες, Τρίτη, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, παράλληλα με την εκ νέου επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν αν δεν σταματήσει η αμερικανική στρατιωτική πίεση: «Οι επιχειρήσεις αντιποίνων θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους».

Η Τεχεράνη, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα Στενά του Ορμούζ, αλλά απειλεί με γενικευμένο αποκλεισμό των ενεργειακών ροών που επηρεάζουν τη Δύση και τους εταίρους της. Η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι «ο εχθρός πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο και άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους».

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», καταλήγει η Οργάνωση.