Οι ηγέτες 11 Ευρωπαϊκών Κρατών και της ΕΕ ανακοίνωσαν σε μια κοινή δήλωση σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, πως το αμερικανικό Σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία, είναι μια βάση που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

«Το αρχικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εντούτοις, πιστεύουμε πως το προσχέδιο είναι μια βάση που χρειάζεται επιπλέον δουλειά», υπογραμμίζουν οι ηγέτες.

«Είμαστε ξεκάθαροι επί της αρχής ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι Πρωθυπουργοί του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας, Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας, Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε.