Θρίλερ με τον δράστη των πυροβολισμών που σημειώθηκαν την Τετάρτη (10.09.2025) στη Γιούτα των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ακτιβιστής και στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός που τον πυροβόλησε παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό χωρίς όμως να είναι γνωστό το πόσο κοντά στα ίχνη του βρίσκονται.

Παρά την αρχική σύγχυση, ξεκαθαρίστηκε πως ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί. Ένα άτομο που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να έχει διευκρινιστεί πιθανό κίνητρο. Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε πως πρόκειται ξεκάθαρα για «πολιτική δολοφονία».

Τα τελευταία του λόγια

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, λίγες στιγμές πριν από τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Κερκ να συνομιλεί με το κοινό. Η δημόσια συγκέντρωση ήταν η πρώτη από μια σειρά συγκεντρώσεων με τον τίτλο Prove me wrong (Δείξε μου πως σφάλω). Εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον ίδιο να απαντάει: «πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του.

Μετά ακούστηκε ο πυροβολισμός με την σφαίρα να τον βρίσκει στον λαιμό. Αιμόφυρτος, προσπάθησε να κρατήσει τον λαιμό του πριν καταρρεύσει, ενώ επικράτησε πανικός στο πλήθος. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε άμεσα από τους σωματοφύλακές του, ενώ οι παρευρισκόμενοι έπεφταν στο έδαφος και προσπαθούσαν να διαφύγουν ουρλιάζοντας.

To βίντεο με τον πυροβολισμό – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Latest Victim to the Gun Violence in USA Charlie Kirk. Is this the safety standards In USA?#CharlieKirk pic.twitter.com/wFaoR2996X — God (@Indic_God) September 11, 2025

FBI: Ελεύθερος ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), δήλωσε την Τετάρτη ότι το άτομο που βρισκόταν υπό κράτηση σε σχέση με τον θάνατο του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ αφέθηκε ελεύθερο, έπειτα από ανάκριση από τις Αρχές.

«Το άτομο που ήταν υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση από τις διωκτικές αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δίνουμε πληροφορίες στη δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, είπε πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μια μαύρη φιγούρα που βρισκόταν στην ταράτσα ενός κτιρίου, 60 μέτρα μακριά.

Footage shows someone on the roof where AP says the shooter was during Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/U8uXlKOxQ5 — Jim clancy (@f61e05dfbf9341b) September 11, 2025

🔎 Charlie Kirk Rooftop: Zoomed in & slowed down There’s clearly a person running on top of the roof. If you look closely they are carrying something. It drops near the end https://t.co/iaVcow6Sti pic.twitter.com/1F79roWZwi — Intrinsic (@intrinsicvalyou) September 10, 2025

Τραμπ: Ο λόγος της «ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε σε «αυτή τη φρικαλεότητα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη, πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία από ένοπλο πιστού του πολιτικού συμμάχου, του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας και αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Κερκ υπέκυψε σε θανατηφόρο τραυματισμό από σφαίρα στον λαιμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της πολιτείας, γνωστοί influencers και πρόσωπα του κινήματος MAGA («Make America Great Again») τον αποκάλεσαν «μάρτυρα» που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

Ο Κερκ, γεννημένος σε προάστιο του Σικάγο, πιστός χριστιανός, υπέρμαχος της οπλοκατοχής και πατέρας δύο παιδιών, είχε αναγνωριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην κινητοποίηση της νεολαίας που συνέβαλε στην εκλογική του επιτυχία. Υποστηρικτής της παραδοσιακής οικογένειας, είχε εξελιχθεί σε βασικό φορέα διάδοσης των ιδεών του Τραμπ στους νέους άνδρες ψηφοφόρους. Διοργάνωνε δημόσιες συζητήσεις σε Πανεπιστημιουπόλεις.

Το μοιραίο βράδυ, ο Κερκ φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκούρο παντελόνι, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις κάτω από μια λευκή σκηνή, διακοσμημένη με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback».