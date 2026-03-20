Οι διεθνείς αναλυτές και οι εκθέσεις εκτίμησης κινδύνου θεωρούν πως τα βασικά σενάρια για την εξέλιξη και τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι τρία: το αισιόδοξο, το πολεμικό και το καταστροφικό.

Η ξαφνική λήξη του πολέμου

Το πρώτο σενάριο, που θεωρείται από τους ειδικούς ως αισιόδοξο αλλά και εφικτό, προβλέπει διπλωματική διευθέτηση και «ελεγχόμενη εκτόνωση»: Παραδόξως θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο με πιθανότητα 60% και προβλέπει τον ξαφνικό τερματισμό του πολέμου, μέσω μιας συμφωνίας εκεχειρίας, πιθανότατα έως τα μέσα Απριλίου.

Σημαντικό ρόλο έχει η πίεση της Κίνας ως μεγάλου αγοραστή πετρελαίου και η ανάγκη σταθεροποίησης των διεθνών τιμών, που είναι οι κύριοι μοχλοί αυτού του σεναρίου. Σε αυτή την περίπτωση, το Ιράν θα δεσμευόταν να κρατήσει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων, ενώ θα έπρεπε να εγγυηθεί τον έλεγχο της Χεζμπολάχ και των Χούθι.

Οι σφοδρές συγκρούσεις στο πεδίο

Το δεύτερο σενάριο, που θεωρείται πολεμικό, προβλέπει σύντομη στρατιωτική φάση με σποραδικές συγκρούσεις: Προδικάζει ότι οι σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διαρκέσουν έως και 4 εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ (καταστροφή πυρηνικών υποδομών, αποδυνάμωση καθεστώτος) θα επιτευχθούν γρήγορα. Ωστόσο, το σενάριο αυτό δεν περιλαμβάνει πλήρη εκεχειρία, καθώς αναμένονται σποραδικά χτυπήματα για μήνες, γεγονός που θα καθυστερήσει την πλήρη ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο.

Το εφιαλτικό σενάριο της παρατεταμένης σύγκρουσης

Το τρίτο σενάριο, που θεωρείται το πλέον καταστροφικό προβλέπει παρατεταμένη σύγκρουση και κλιμάκωση (δηλαδή, το χειρότερο σενάριο): Σε αυτή την πρόβλεψη, ο πόλεμος διαρκεί πολλούς μήνες, είτε λόγω της απρόσμενης αντοχής της ιρανικής ηγεσίας είτε λόγω επέκτασης των επιχειρήσεων, με πλήρη χερσαία επέμβαση στον Λίβανο.

Η CIA προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προσπαθήσει να «εξάγει» την κρίση σε όλη την περιοχή (Ιράκ, Συρία, Υεμένη) για να προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό χάος για να αναγκάσει τη Δύση να σταματήσει τις επιθέσεις. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου στα 130-150 δολάρια ή, σε ακραίες περιπτώσεις καταστροφής υποδομών, ακόμη και στα 200 δολάρια.

Η διάρκεια της κρίσης θεωρείται ο κρίσιμος παράγοντας, καθώς μια παράταση πέραν του Απριλίου θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο ως «ζώνη υψηλού κινδύνου» για τον τουρισμό.

Στο τρίτο και χειρότερο σενάριο οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες θα πάψουν να είναι προσωρινές και θα αποκτήσουν δομικό χαρακτήρα.

Οι επιπτώσεις σε αυτό το ενδεχόμενο συνοψίζονται στα εξής:

Παγκόσμιο Ενεργειακό και Οικονομικό Σοκ

Εκτόξευση Τιμών: Ασφαλιστικοί κολοσσοί προειδοποιούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ξεπεράσουν τα 130-150 δολάρια , ενώ σε περίπτωση πλήρους καταστροφής υποδομών στον Κόλπο, ακραίες προβλέψεις αναφέρουν ακόμη και τα 200 δολάρια .

Παγκόσμια Ύφεση: Μια παρατεταμένη διαταραχή αυτού του μεγέθους αναμένεται να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση και έντονο στασιμοπληθωρισμό.

Εφοδιασμός Φυσικού Αερίου: Η Ευρώπη θα καταστεί εξαιρετικά ευάλωτη ενόψει της περιόδου αναπλήρωσης των αποθεμάτων αερίου για το καλοκαίρι, με τις τιμές να παραμένουν σε ύψη ρεκόρ.

Επιπτώσεις στην Ελλάδα

Τιμές Καυσίμων: Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα ενδέχεται να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 2,50€/λίτρο , γεγονός που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα λόγω του κόστους μεταφοράς.

Δημοσιονομική Πίεση: Η αβεβαιότητα θα εκτινάξει τους λογαριασμούς ρεύματος, αναγκάζοντας την κυβέρνηση σε νέα πακέτα επιδοτήσεων που θα επιβαρύνουν σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τουρισμός: Εάν η κρίση συνεχιστεί, η Ανατολική Μεσόγειος κινδυνεύει να χαρακτηριστεί συνολικά ως «ζώνη υψηλού κινδύνου», οδηγώντας σε πλήρες «πάγωμα» των κρατήσεων από τις κρίσιμες αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας. Παράλληλα, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα εκτοξευθούν, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Κατάρρευση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σημείο Καμπής (Tipping Point): Το παγκόσμιο ναυτιλιακό δίκτυο αναμένεται να φτάσει σε οριακό σημείο μετά τις 4 εβδομάδες διαταραχής. Οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια θα συσσωρεύονται δυσανάλογα ( cascading failures ), προκαλώντας συμφόρηση στα λιμάνια και ελλείψεις προϊόντων.

Κόστος Μεταφοράς: Τα κοντέινερ θα συνεχίσουν να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, παγιώνοντας την αύξηση του μεταφορικού κόστους κατά 30-40%.

Γεωπολιτικοί και Κοινωνικοί Κίνδυνοι