Βήμα αποκλιμάκωσης στις σχέσεις ΗΠΑ -Ευρώπης έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποσύροντας την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, την οποία είχε συνδέσει άμεσα με τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία , όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, συμφωνήθηκε το βασικό πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το στρατηγικό μέλλον του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

«Διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία και, ουσιαστικά, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα είναι «εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ». Στο ίδιο μήνυμα ξεκαθάρισε ότι, βάσει αυτής της κατανόησης, δεν θα προχωρήσει στην επιβολή των δασμών που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Η απειλή των δασμών είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θεωρήθηκε εργαλείο πίεσης της Ουάσινγκτον προς χώρες – κυρίως τη Δανία – που διατηρούν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στο καθεστώς της Γροιλανδίας. Το νησί αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου της Δανίας, αλλά φιλοξενεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θεωρείται κρίσιμος κρίκος στην αμυντική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ στον Βόρειο Ατλαντικό.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση Τραμπ σηματοδοτεί προσπάθεια να μεταφερθεί το ζήτημα της Γροιλανδίας από το πεδίο των μονομερών πιέσεων σε ένα συλλογικό πλαίσιο διαχείρισης εντός της Συμμαχίας. Παράλληλα, η αναφορά του σε «ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής» υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια πιο συνολική στρατηγική, απέναντι τόσο στη Ρωσία όσο και στην αυξανόμενη παρουσία της Κίνας στην περιοχή.

Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο η απόσυρση των δασμών θεωρείται σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης και πρόθεσης συνεννόησης, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Αρκτική βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.

με πληροφορίες από: ndtv.com