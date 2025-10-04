Η σημερινή ημέρα, 4η Οκτωβρίου, δεν είναι μια απλή καταγραφή στο ημερολόγιο των παγκόσμιων επετείων. Είναι μια ηχηρή υπενθύμιση της ευθύνης που φέρουμε όλοι απέναντι σε κάθε μορφή ζωής που μοιράζεται μαζί μας, αυτόν τον πλανήτη. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, μας καλεί να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια: σε έναν κόσμο που προοδεύει τεχνολογικά, η ηθική μας απέναντι στα ζώα παραμένει ακόμα βαθιά προβληματική.

Πίσω από τα φωτεινά βλέμματα των κατοικιδίων που αγαπάμε, πίσω από τα μάτια των αδέσποτων στους δρόμους, πίσω από τις σκιές των άγριων ζώων που χάνονται σε δάση που εξαφανίζονται, κρύβονται ιστορίες εγκατάλειψης, εκμετάλλευσης, κακοποίησης, αδιαφορίας. Και όλα αυτά, με ανθρώπινη ευθύνη. Η σημερινή ημέρα δεν είναι αφιερωμένη μόνο στα ζώα. Είναι αφιερωμένη και στη δική μας συνείδηση. Στην ικανότητά μας να βλέπουμε πέρα από το είδος μας, να συναισθανόμαστε, να προστατεύουμε, να συνυπάρχουμε.

Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε τα ζώα. Η αληθινή αγάπη φαίνεται στις πράξεις. Στον τρόπο που φερόμαστε στους τετράποδους συντρόφους μας, αλλά και σε εκείνα τα πλάσματα που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ, που ζουν ή προσπαθούν να επιβιώσουν μακριά από τα βλέμματα, χωρίς φωνή, χωρίς προστασία. Κι όμως, η φωνή τους είμαστε εμείς.

Nothing on earth is more beautiful than a horse running wild and free at full speed pic.twitter.com/IkassrshKW — Beauty of music and nature 🌺🌺 (@Axaxia88) October 2, 2025

Να σεβόμαστε κάθε ζωή. Να εκπαιδεύουμε τις επόμενες γενιές με ευαισθησία και υπευθυνότητα. Να θυμόμαστε ότι η αξιοπρέπεια ενός πολιτισμού δεν κρίνεται από τα επιτεύγματά του, αλλά από την ευγένεια με την οποία φέρεται στους πιο αδύναμους.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων δεν είναι γιορτή. Είναι καθρέφτης. Ας τολμήσουμε να κοιταχτούμε μέσα του

Η ιδιαίτερης σημασίας αυτή ημέρα, καθιερώθηκε από τον Χάινριχ Τσίμερμαν, ο οποίος οργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 24 Μαρτίου 1925 στο Αθλητικό Παλάτι, στο Βερολίνο της Γερμανίας. Περισσότερα από 5.000 άτομα, παρευρέθησαν σε αυτή την πρώτη εκδήλωση.

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, για να συμπέσει με την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φραγκίσκυ της Ασίζης, προστάτη αγίου της οικολογίας, ωστόσο ο χώρος δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα. Η εκδήλωση εορτάστηκε στις 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά το 1929.

Αρχικά ο θεσμός εορταζόταν μόνο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχοσλοβακία, όπου ζούσε μια μεγάλη Γερμανική μειονότητα μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κάθε χρόνο ο Τσίμερμαν εργαζόταν ακούραστα για την προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων.

As beautiful as it can be. Watching this mesmerising clip of tigress with five grown up cubs in loop💕

Giving birth to five cubs is not new.But all growing up to subadults is amazing. The ecosystem must be one of the finest which sustains such a beautiful family.

Credits in clip. pic.twitter.com/DFbLsOrXQG — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) July 12, 2025

Σε ένα Συνέδριο της Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Μάιο του 1931, πρότεινε την καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

Η πρόταση εγκρίθηκε ως ψήφισμα και έγινε ομόφωνα δεκτή.

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει το κίνημα προστασίας των ζώων. Επικεφαλής και σημαντικός χρηματοδότης είναι το ίδρυμα Naturewatch από το 2003, ένα ίδρυμα για την καλή διαβίωση, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι προβλέπει η Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων

Το κείμενο της Διεθνούς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων και άλλες οργανώσεις στο πλαίσιο διεθνούς συνάντησης, με θέμα τα δικαιώματα των ζώων, η οποία έλαβε χώρα στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 1977. Η Διακήρυξη υπογράφηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1978.

IF AT FIRST YOU DON’T SUCCEED: This newborn giraffe has a tough time taking his first steps, but finally finds his footing with a little encouragement and determination! https://t.co/nZEiwLeYyN pic.twitter.com/pOjhD2ezSX — ABC News (@ABC) July 14, 2018

Περιλαμβάνει 14 άρθρα τα οποία κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ζώων ως προς το σεβασμό του ανθρώπου στη ζωή και το θάνατό τους, τη φυσική αναπαραγωγή τους, τη φροντίδα τους, τις σωστές συνθήκες διαβίωσής τους, την προστασία τους, τη μη κακοποίηση ή θανάτωσή τους και τη μη εκμετάλλευσή τους για κερδοσκοπικούς ή πειραματικούς λόγους.

H Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978)

Άρθρο 1

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Άρθρο 2

1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.

2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.

3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Άρθρο 3

1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.

2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.

Άρθρο 4

1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους,

2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.

Άρθρο 5

1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρο 6

1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα.

2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Άρθρο 7

Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.

Άρθρο 8

1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. Αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.

2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες τεχνικές.

Άρθρο 9

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.

Άρθρο 10

1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. 2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.

Άρθρο 11

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.

Άρθρο 12

1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος.

2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.

Άρθρο 13

1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.

2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.

Άρθρο 14

1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.

2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ’ τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Ας θυμόμαστε πάντοτε και όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα, πως τα ζώα έχουν ψυχή και πως αξίζουν αγάπη. Δεν είναι δικά μας, είναι μαζί μας.