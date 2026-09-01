Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με ένα ταχύπλοο που «απογειώθηκε» στον φιλανθρωπικό αγώνα «Lake of the Ozarks Shootout» στις ΗΠΑ.

Το σκάφος έτρεχε με ταχύτητα άνω των 200 μιλίων την ώρα (πάνω από 320 χλμ/ώρα) και συνετρίβη στη λίμνη Οζάρκς με έναν εκ των επιβαινόντων να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται το ταχύπλοο να ανασηκώνεται στον αέρα και να πραγματοποιεί πολλαπλές ανατροπές πριν προσγειωθεί στο νερό.

Βίντεο με τη σοκαριστική πορεία που πήρε το σκάφος:

Ειδικότερα, ο 45χρονος οδηγός του σκάφους υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ ο 39χρονος μηχανικός/χειριστής του γκαζιού (throttleman) δεν τραυματίστηκε.

Η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας του Μισούρι ανέφερε ότι το σκάφος, με την ονομασία «Dirty Duck», σηκώθηκε στον αέρα ενώ ταξίδευε με 200 μίλια την ώρα κατά τη διάρκεια του 38ου ετήσιου αγώνα σκαφών για φιλανθρωπικό σκοπό, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δίκτυο ABC17.

Το σοβαρό αυτό ατύχημα σημειώθηκε κατά την πρώτη μέρα του «Lake of the Ozarks Shootout» που περιγράφεται από τους διοργανωτές ως «η μεγαλύτερη εκδήλωση ταχύπλοων σκαφών στον κόσμο».