Η αστυνομία στο Ισραήλ ερευνά αναφορές για εκρήξεις με πολλά λεωφορεία στο Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση», προσθέτοντας ότι «μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και αναζητούν υπόπτους».

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον ένα λεωφορείο να καίγεται σε ένα πάρκινγκ, με ένα μεγάλο όγκο καπνού να υψώνεται από πάνω.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το στάδιο, ανέφερε η αστυνομία.

•All bus drivers in the Tel Aviv area have been instructed to stop and… pic.twitter.com/mXAE0OQipE

•Two more suspected explosive devices discovered on empty buses in Bat Yam and Holon

What We Know So Far:

Οι μονάδες εξουδετέρωσης βομβών έχουν αρχίσει να σαρώνουν την περιοχή για επιπλέον ύποπτα αντικείμενα, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Προτρέπουμε το κοινό να αποφεύγει τις περιοχές και να παραμένει σε εγρήγορση για τυχόν ύποπτα στοιχεία», προειδοποίησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Two buses in the city of Bat Yam (next to Tel Aviv) exploded while empty, within a short time of each other—apparently due to an explosive device.

Shin Bet is investigating the incident, which currently appears to be an attempted of terror attack. Extremely unusual. pic.twitter.com/YHwh6VFYQM

