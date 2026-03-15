Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οι έξι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο δυτικό Ιράκ, με «υπό εξέλιξη την έρευνα για εχθρικά ή φίλια πυρά».

Ήδη ωστόσο, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του KC-135 «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) γνωστοποίησε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τεσσάρων από τα έξι μέλη πληρώματος του αεροσκάφους, ξεκαθαρίζοντας πως η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά.

Παράλληλα, σημείωνε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης των δύο αγνοουμένων.

Σύμφωνα με νυχτερινές λήψεις, δεύτερο ιπτάμενο «τάνκερ» που πετούσε στο Ιράκ, βρισκόταν σε κίνδυνο χάνοντας το ήμισυ του κάθετου σταθεροποιητή, γεγονός που τροφοδότησε σενάρια σύγκρουσης στον αέρα μεταξύ των αεροσκαφών τύπου Boeing KC-135 Stratotanker, με αποτέλεσμα το ένα να καταπέσει.