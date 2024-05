Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 36χρονος ο οποίος την Τρίτη, 30 Απριλίου, πραγματοποίησε επίθεση με σπαθί στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, με αποτέλεσμα ένα 14χρονο αγόρι να χάσει τη ζωή του.

Ο Μάρκους Αουρέλιο Αρντουίνι Μόντζο, ισπανικής και βραζιλιάνικης καταγωγής, ο οποίος ζει στην περιοχή, σκότωσε με σπαθί τύπου κατάνα τον 14χρονο Ντάνιελ Αντζόριν, με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος εκείνη την ώρα πήγαινε στο σχολείο του και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Ο Μόντζο έχει επίσης κατηγορηθεί για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας, για βαριά σωματική βλάβη, διακεκριμένη διάρρηξη και κατοχή αντικειμένου με λεπίδες.

Ο 36χρονος με διπλή υπηκοότητα θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη 2 Μαΐου.

Ο Μόντζο έπεσε με φορτηγό σε φράχτη στο Laing Close, λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης και στη συνέχεια επιτέθηκε σε δύο άτομα με σπαθί. Στη συνέχεια, φέρεται να σκότωσε τον Ντάνιελ, προτού τραυματίσει σοβαρά δύο αστυνομικούς, καθώς προσπάθησαν να τον σταματήσουν, ένας από τους οποίους παραλίγο να χάσει το χέρι του.

Στο βίντεο φαίνονται έξι αστυνομικοί να επιχειρούν να προσεγγίσουν τον 36χρονο, ο οποίος ακόμα κρατάει το σπαθί στα χέρια του. «Μείνε ακίνητος» ακούγονται οι αστυνομικοί να φωνάζουν στον 36χρονο και στη συνέχεια του ρίχνουν με τρία διαφορετικά taser για να τον ακινητοποιήσουν.

Η Σκότλαντ Γιαρντ είπε ότι οι αρχικές προσπάθειες χρήσης σπρέι και Taser στον ύποπτο δεν ήταν αποτελεσματικές.

