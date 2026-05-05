Μετά την ανάσυρση κροκόδειλου με ελικόπτερο από την όχθη ποταμού στη Νότια Αφρική, ο άνδρας που βρέθηκε στο στομάχι του ζώου, ταυτοποιήθηκε μέσω DNA. Πρόκειται για τον 59χρονο επιχειρηματία Γκάμπριελ Μπατίστα.

Ένα συγγενικό πρόσωπο του άτυχου άνδρα, δήλωσε: «Ο Γκάμπριελ ήταν ένας υπέροχος τύπος και οικογενειάρχης, παντρεμένος με πολλά παιδιά. Έμενε στο Γιοχάνεσμπουργκ, ήταν ιδιοκτήτης ενός ξενώνα και μπαρ, και όταν συνέβη το συμβάν, πήγαινε στη δουλειά του».

Το σώμα του ανακτήθηκε από το εσωτερικό του ερπετού, βάρους μισού τόνου, αφού οι αρμόδιες Αρχές άνοιξαν την κοιλιά του με μαχαίρι.

Ο Μπατίστα πριν τον κατασπαράξει το κροκόδειλος, είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού, όταν επιχείρησε να διασχίσει μια πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα.

Ο κροκόδειλος, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους περίπου 500 κιλών, μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Kruger, όπου κατά την εξέταση του περιεχομένου του, εντοπίστηκαν τα ανθρώπινα λείψανα στο εσωτερικό του.

Βρήκαν 6 ζευγάρια μέσα στο στομάχι του κροκόδειλου

Οι Αρχές βρήκαν επίσης μέσα στο στομάχι του κροκοδείλου έξι ζευγάρια παπούτσια, δύο χέρια και ένα κομμάτι που φαίνεται να μοιάζει με ανθρώπινο θώρακα. Κανένα από τα παπούτσια δεν ανήκε στο θύμα. Οι Αρχές φοβούνται ότι ο κροκόδειλος έχει σκοτώσει πολλά άτομα στον ποταμό τα τελευταία χρόνια.

Τώρα έχει ξεκινήσει μία νέα έρευνα για να συνδέσουν τα παπούτσια με ντόπιους αγνοούμενους που χρησιμοποιούν τη γέφυρα, η οποία πλημμυρίζει συχνά, λόγω των ισχυρών ρευμάτων.