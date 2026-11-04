«Σεβόμαστε πάντα τη βούληση του αμερικανικού λαού, για μας δεν αλλάζει κάτι στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των χθεσινών, ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.

«Είμαστε σύμμαχοι, οι οποίοι μιλούν έχοντας πάντα το κεφάλι ψηλά. Όταν συμφωνούμε το λέμε, όπως και όταν διαφωνούμε. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο θέμα της Γροιλανδίας, του πολέμου στο Ιράν και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είμαστε, όμως, στρατηγικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό δεν αλλάζει, όποια και να είναι η κυβέρνηση ή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της χώρας αυτής», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου η οποία αφορούσε τον βαθμό πολιτικής εγγύτητας με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας δήλωσε: «Δεν ήμασταν ποτέ τραμπιστές, ούτε η Μελόνι ήταν ποτέ Maga. Είμαστε συντηρητικοί».

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, από την πλευρά του αναφερόμενος στα εκλογικά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε:

«Ο πόλεμος που προκλήθηκε με το Ιράν, όπως εκείνος που δεν έληξε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκάλεσαν αύξηση της τιμής της βενζίνης, του ηλεκτρικού ρεύματος, των τροφίμων και του κόστους ζωής γενικότερα. Όλα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες ώθησαν πολλούς Ρεπουμπλικανούς να επιλέξουν τους Δημοκρατικούς».