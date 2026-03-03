Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι κλήθηκε σήμερα ο πρέσβης του Ιράν στο ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να εκφραστεί η διαμαρτυρία της Ιταλίας για την εκτόξευση drone κατά της βρετανικής βάσης στην Κύπρο.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι «μετά από τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο, πρέπει να πούμε στο Ιράν να προσέξει», επισημαίνοντας πως η Κύπρος «δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις». Όπως σημείωσε, η χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να γίνει σαφής».

Ο Ιταλός υπουργός τόνισε επίσης ότι η Ιταλία δεν συμμετέχει σε καμία στρατιωτική επιχείρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ρώμης κατά της κατασκευής και χρήσης πυρηνικών όπλων, καθώς και της αύξησης των πυραύλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν την Ευρώπη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ιταλική πρεσβεία στην Τεχεράνη παραμένει ανοικτή, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική επικοινωνία συνεχίζεται.

Ωστόσο, κάλεσε την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση, προσθέτοντας ότι επιθέσεις εναντίον χωρών που δεν εμπλέκονται, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κύπρος, δεν συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση.