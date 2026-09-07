«Με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία -Άνχαλτ διαπιστώνουμε την επικράτηση μιας πολιτικής δύναμης η οποία βρίσκεται στους αντίποδες των φιλελεύθερων και δυτικών αξιών που εκφράζουν την Φόρτσα Ιτάλια, είναι μια κάκιστη είδηση η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι.

«Η επιλογή των ψηφοφόρων πρέπει να τυχαίνει πάντα σεβασμού, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εργαστούμε με στόχο να ενεργοποιήσουμε όλα τα αντίμετρα και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται, ώστε να αποφύγουμε την επέκταση στην Ευρώπη οποιασδήποτε λαϊκίστικης και φανατικής παρεκτροπής», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.