Δεκαπέντε φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν από στρατιώτες στη βόρεια Ταϊλάνδη, κοντά στα σύνορα με τη Μιανμάρ, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (18/12) αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων.

Ανταλλαγή πυρών ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια Με Φα Λουάν, στην επαρχία Τσιανγκ Ράι, κοντά στο «χρυσό τρίγωνο», περιοχή-κλειδί ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών στη νοτιοανατολική Ασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά τη μάχη οι στρατιωτικοί βρήκαν 17 σάκους που περιείχαν πάνω από δύο εκατομμύρια χάπια αμφεταμίνης. «Δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να εξακριβώσουμε αν αυτά τα 15 πρόσωπα ήταν όλοι Ταϊλανδοί ή όχι», είπε ο αξιωματικός.

Η Μιανμάρ είναι μεγάλος παραγωγός αμφεταμινών, συνθετικού ναρκωτικού, μεγάλες ποσότητες του οποίου διακινούνται μέσω Ταϊλάνδης και Λάος.

Η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος και η οικονομία της πλήττεται σκληρά μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, όμως η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως οι αμφεταμίνες καθώς και ηρωίνης ανθεί, ειδικά στην πολιτεία Σαν (ανατολικά).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Fifteen drug smugglers were killed in a clash with soldiers and police near the Thai-Myanmar border in Chiang Rai province’s Mae Fah Luang District on Saturday night, according to police. Two million meth amphetamine pills were seized. #Thailand #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/CiI75XimH0

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) December 18, 2023