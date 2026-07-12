Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/7) -τοπική ώρα- σε παμπ της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους και διασώστες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από τα πρώτα συνεργεία διάσωσης δείχνουν μια τεράστια πυρκαγιά να μαίνεται έξω από την είσοδο της παμπ στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ενώ οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand. It’s like a blowtorch coming out of the door 😭 pic.twitter.com/nxF2n0fHDY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 12, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.