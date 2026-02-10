Ένας 43χρονος Ταϊλανδός ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 50 χρόνια κάθειρξη, για προσβολή της μοναρχίας. Πρόκειται για μία από τις  αυστηρότερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ, βάσει του άρθρου 112 του ποινικού κώδικα της Ταϊλάνδης. Την απόφαση γνωστοποίησε η οργάνωση Thai Lawyers for Human Rights, κάνοντας λόγο για μια ιστορικά σκληρή καταδίκη.

 

 

Ο Πουριτικόν Σαρακούλ κατηγορήθηκε ότι δημοσίευσε δέκα μηνύματα στο Twitter κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2021–2022, τα οποία αναφέρονταν στον βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκισης για κάθε ανάρτηση, προσθέτοντας 30 χρόνια στα 20 που του είχαν ήδη επιβληθεί τον Δεκέμβριο, για παρόμοιες υποθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην του, καθώς ο κατηγορούμενος ζει αυτοεξόριστος στο εξωτερικό για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα διώξεων, με περίπου 300 άτομα να έχουν κατηγορηθεί από το 2020, για παραβίαση του νόμου περί καθοσιώσεως.

 

 

Ο συγκεκριμένος νόμος, που προστατεύει τη βασιλική οικογένεια από κάθε μορφή κριτικής, έχει δεχθεί έντονη κριτική εντός και εκτός χώρας, ως εργαλείο καταστολής της πολιτικής διαφωνίας, ιδιαίτερα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών και την αυξανόμενη αμφισβήτηση του θεσμού της μοναρχίας από τη νεολαία.

