Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης αποφάσισε την απομάκρυνση της Πρωθυπουργού Πεατονγκτάρν Σιναουάτρα από το αξίωμά της, για παραβίαση δεοντολογίας έπειτα από μόλις έναν χρόνο, που βρισκόταν στην εξουσία.

Πρόκειται για ακόμη ένα συντριπτικό πλήγμα για την πολιτική δυναστεία Σιναουάτρα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περίοδο αναταραχής.

Η Πεατονγκτάρν, που υπήρξε η νεότερη Πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδης, έγινε η έκτη Πρωθυπουργός που προήλθε ή υποστηρίχθηκε από την οικογένεια των δισεκατομμυριούχων Σιναουάτρα, η οποία απομακρύνεται από τον στρατό ή τη δικαστική εξουσία, σε μία διαμάχη για την εξουσία που συνεχίζεται εδώ και δύο δεκαετίες μεταξύ των αντιμαχόμενων ελίτ της χώρας.

Στην ετυμηγορία του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η Πεατονγκτάρν παραβίασε τη δεοντολογία σε τηλεφωνική επικοινωνία που διέρρευσε τον Ιούνιο, κατά την οποία φάνηκε να «υποκλίνεται στον πρώην ηγέτη της Καμπότζης Χαν Σεν, όταν και οι δύο χώρες βρίσκονταν στο χείλος μιας ένοπλης συνοριακής σύγκρουσης.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μερικές εβδομάδες αργότερα και διήρκεσαν πέντε ημέρες.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την εκλογή νέου Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο, διαδικασία που θα μπορούσε να παραταθεί, με το κυβερνών Κόμμα Pheu Thai της Πεατονγκτάρν να χάνει διαπραγματευτική ισχύ και να αντιμετωπίζει μια πρόκληση να στηρίξει εύθραυστη συμμαχία με ελάχιστη πλειοψηφία.

Υπάρχουν πέντε άτομα που είναι επιλέξιμα για να γίνουν Πρωθυπουργοί, με μόνο ένα από το Pheu Thai, τον 77χρονο Ταϊκασέμ Νιτισίρι, πρώην Γενικό Εισαγγελέα με περιορισμένη πείρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ στην πολιτική.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ο πρώην Πρωθυπουργός Πραγιούθ Σταν-ότσα, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την πολιτική και ηγήθηκε στρατιωτικού πραξικοπήματος κατά της τελευταίας Κυβέρνησης του Pheu Thai το 2014, και ο Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, αναπληρωτής πρωθυπουργός πριν αποσύρει το Κόμμα του από τον συνασπισμό της Πεατονγκτάρν, εξαιτίας της διαρροής τηλεφωνικής συνομιλίας.

Η απόφαση ωθεί την Ταϊλάνδη σε μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα σε μια περίοδο υποβόσκουσας δημόσιας ανησυχίας για την καθυστέρηση στις μεταρρυθμίσεις και για μία οικονομία που παραπαίει και αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας να αναπτυχθεί μόλις κατά 2,3% φέτος.

Ενδεχόμενη Κυβέρνηση υπό το Pheu Thai πιθανότητα θα σήμαινε τον σχηματισμό ενός συνασπισμού, πιθανότατα με ισχνή πλειοψηφία, που θα αντιμετώπιζε συχνές κοινοβουλευτικές προκλήσεις από μία αντιπολίτευση με τεράστια δημόσια υποστήριξη, η οποία πιέζει για πρόωρες Εκλογές.

«Ο διορισμός νέου Πρωθυπουργού… θα είναι δύσκολος και μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο», δήλωσε ο Στίτχορν Θανανιθιτσότ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn.

«Δεν είναι εύκολο για τα Κόμματα να ευθυγραμμίσουν τα συμφέροντά τους», ανέφερε, σημειώνοντας ακόμη: «Το Pheu Thai θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση».