Περιστατικό ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου, σε Γυμνάσιο της περιοχής Μπανγκ Κρουάι στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ.

Μαθητής του σχολείου άνοιξε πυρ στον χώρο του συγκροτήματος, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων και τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, πριν οχυρωθεί σε όροφο του κτηρίου και βάλει τέλος στη ζωή του.

Το χρονικό της επίθεσης και οι πρώτες μαρτυρίες

Σύμφωνα με την Bangkokpost, ο ένοπλος, ο οποίος ήταν ντυμένος με τη μωβ στολή Φυσικής Αγωγής του σχολείου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να πυροβολεί δεκάδες φορές.

Ένας 18χρονος μαθητής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε αρχικά ότι νόμιζε πως επρόκειτο για κροτίδες:

«Στην αρχή δεν πίστεψα ότι ήταν πυροβολισμοί. Ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί: μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μετά επικράτησε σιωπή. Και ύστερα άρχισαν ξανά».

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης, μαθητής της 9ης τάξης (Γ΄ Γυμνασίου), οχυρώθηκε στον τρίτο όροφο ενός εκ των κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος.

Βίντεο από την ώρα των πυροβολισμών:

Ο απολογισμός των θυμάτων και η αυτόχειρας κατάληξη

Η αστυνομία της επαρχίας Νονθαμπούρι επιβεβαίωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε αργότερα νεκρός, έχοντας αυτοτραυματιστεί θανάσιμα.

«Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δάσκαλοι και μαθητές, σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά σε σχολείο στην Ταϊλάνδη», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Υπουργός Παιδείας Πρασέρτ Ζανταραρουανγκτόνγκ, ο οποίος δεν διευκρίνισε αν στους τέσσερις νεκρούς περιλαμβάνεται ο ένοπλος, για τον οποίο η αστυνομία ανακοίνωσε πως αυτοκτόνησε.

Όσον αφορά τον αριθμό των τραυματιών, τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν αναφορά για 15 άτομα.

Επιχείρηση εκκένωσης και έκκληση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και εθελοντές διασώστες από το Ίδρυμα Poh Teck Tung, οι οποίοι δημιούργησαν κλοιό ασφαλείας και προχώρησαν στην άμεση εκκένωση των 3.100 μαθητών και των 147 εκπαιδευτικών που φοιτούν και εργάζονται στο συγκρότημα.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στο κοινό και στους παρευρισκόμενους να αποφύγουν την περιοχή, προκειμένου να μην παρακωλύεται το έργο των ομάδων διάσωσης και της αστυνομίας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αιματηρών επιθέσεων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με πιο πρόσφατο το συμβάν του Φεβρουαρίου στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης, όπου ένας εκπαιδευτικός είχε χάσει τη ζωή του και ένας μαθητής είχε τραυματιστεί από πυρά ενόπλου.

BREAKING: Death toll in shooting at Bang Kruai, Thailand school (โรงเรียน) rises to 7, including 3 teachers, 3 students and the suspect, according to Khaosod Online. At least 20-30 others were injured. New footage shows the moment gunfire can be heard. pic.twitter.com/JGO17i0bmr — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2026

[Breaking] Student opens fire at Nonthaburi school, several injured A student allegedly opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district on Friday morning, leaving an initial four to five people injured, police said. Officers from Plai Bang Police Station were… pic.twitter.com/b2vGUwPg19 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026