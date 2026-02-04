Κοκκίνισαν από ντροπή δυο Γερμανοί τουρίστες όταν μπήκαν σε χώρο που γινόταν μια παραδοσιακή ταϊλανδέζικη κηδεία και ζήτησαν να παραγγείλουν φαγητό, χωρίς να καταλάβουν το τι έπραξαν.

Μπήκαν στον κήπο, κάθισαν και περίμεναν να τους δώσουν το μενού

Ένας ντόπιος, Charantorn Chaloemkiad βοηθούσε έναν φίλο του να υποδεχτεί τους επισκέπτες σε μια παραδοσιακή αγρυπνία, όταν παρατήρησε δύο Γερμανούς τουρίστες να μπαίνουν στον κήπο περιμένοντας να δειπνήσουν.

Δεν κατάλαβαν που μπήκαν και κοκκίνισαν από ντροπή

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνονται δυο άνδρες να κάθονται σε ένα τραπέζι περιμένοντας να τους φέρουν το μενού, νομίζοντας προφανώς ότι πρόκειται για εστιατόριο. Στην πραγματικότητα όμως το μαγαζί ήταν γεμάτο από πενθούντες στην αγρυπνία στο Nakhon Si Thammarat, στη νότια Ταϊλάνδη, στις 31 Ιανουαρίου.

Μια γυναίκα τους πλησίασε και τους έδωσε μπουκάλια νερό, πριν ο Charantorn πάει να τους μιλήσει. «Πήγα να τους μιλήσω και με ρώτησαν αν το μέρος ήταν φουαγιέ. Είχαν ακούσει για τα φουαγιέ στο διαδίκτυο και ήθελαν να δοκιμάσουν το φαγητό. Είχαν περιπλανηθεί από μια κοντινή νυχτερινή αγορά και ακολούθησαν τη μυρωδιά του φαγητού. Όταν τους είπα ότι δεν ήταν εστιατόριο, αλλά στην πραγματικότητα κηδεία, ντράπηκαν πολύ. Ζήτησαν συγγνώμη, ωστόσο, ήταν πολύ αστείο», είπε χαρακτηριστικά ο Charantorn.

Ο ένας από τους δυο τουρίστες έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι, καταλαβαίνοντας το λάθος του και κοκκίνησε από ντροπή. Παρά τη γκάφα, οι οικοδεσπότες προσέφεραν φαγητό στους δύο τουρίστες. Η αδελφή του εκλιπόντος επέμεινε να μείνουν οι δύο, σερβίροντάς τους δροσιστικό παγωμένο γάλα και τραγανά, χρυσαφένια, τηγανητά στικς ζύμης. Οι τουρίστες έμειναν, τελείωσαν το γεύμα τους και ευχαρίστησαν την οικογένεια πριν φύγουν από την αγρυπνία.

Ξανά τα ίδια μετά από δυο μέρες με άλλους τουρίστες

Δυο μέρες μετά, το σκηνικό επαναλήφθηκε με τρεις άλλους τουρίστες, από την Ολλανδία αυτή τη φορά, όταν μπήκαν και ζήτησαν φαγητό και ποτά. «Τους εξήγησα ότι ήταν μια παραδοσιακή κηδεία της νότιας Ταϊλάνδης. Η οικογένεια προσκάλεσε τους Ολλανδούς επισκέπτες να καθίσουν και να φάνε μαζί τους. Εντυπωσιάστηκαν από αυτή τη χειρονομία και είπαν ότι οι Ταϊλανδοί είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι στον κόσμο», είπε ο Charantorn

Σημειώνεται ότι στην Ταϊλάνδη, οι κηδείες μπορούν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες πριν από την τελική αποτέφρωση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους, γίνονται τακτικές προσευχές και σερβίρονται γεύματα ή σνακ στους επισκέπτες.

Δείτε το βίντεο